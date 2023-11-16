Словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной: в чем причина (фото)

В Словакии перевозчики присоединились к акции протеста своих коллег из Польши. Они перекрыли дорогу к пункту пропуска только на час, впрочем, если их требования не выполнят, обещают полностью заблокировать границу.

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В Словакии перевозчики присоединились к забастовке польских перевозчиков и на час 16 ноября перекрыли со своей стороны переход "Вишне Немецкое — Ужгород". Об этом пишет издание Teraz.

Фото: скріншот

Организовал протест Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS). Отмечается, что они перекрыли легковыми автомобилями дорогу к переходу с 13:00 до 14:00. Таким образом словацкие перевозчики присоединились к акции протеста своих коллег из Польши.

Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska

По словам перевозчиков, они недовольны отменой выдачи украинским перевозчикам разрешений после начала полномасштабного вторжения России и требуют их возвращения. В частности, объясняют, что европейские компании падают духом и не могут конкурировать.

Также издание пишет, что Союз автомобильных перевозчиков Словакии угрожает полностью перекрыть границу с Украиной, если Брюссель не повлияет на ситуацию.

Блокировка украинской границы: что известно

6 ноября польские перевозчики вышли на акцию протеста и заблокировали движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за такой забастовки на дорогах к пунктам пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Сообщалось, что организаторы пропускали только один грузовой автомобиль в час.

Среди основных требований перевозчиков: возвращение разрешений, ужесточение правила перевозок, получение доступа к системе "Шлях" и создание отдельных очередей для пустых фур.

В Госпогранслужбе ожидали разблокирования границы после переговоров, однако польские перевозчики и в дальнейшем продолжают бастовать.

По информации СМИ, если польские власти не решат проблему с перевозчиками, Еврокомиссия наложит на Польшу санкции. Также отмечается, что пока не хотят комментировать ограничения, которые могут применить против Польши.

Напомним, словацкие перевозчики угрожали присоединиться к забастовке польских перевозчиков 13 ноября. В Минтрансе Словакии говорят, что количество украинских перевозок в Европе растет, и это негативно влияет на экономику ЕС.