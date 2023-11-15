Вслед за Польшей: словацкие перевозчики грозят присоединиться к блокаде на границе, – СМИ

В Минтрансе Словакии утверждают, что увеличение количества украинских перевозок в Европе происходит за счет европейских перевозчиков, что отрицательно сказывается на экономике ЕС.

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Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) заявил о намерении заблокировать границу со словацкой стороны для украинских перевозчиков, если Европейская комиссия (ЕК) не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозки внутри Евросоюза (ЕС). Об этом сказал глава UNAS Станислав Скала, пишет газета Pravda.

Сообщается, что словацкие дальнобойщики выразили готовность присоединится к польским перевозчикам, которые с 6 ноября блокируют польско-украинскую границу.

"Если Европейская транспортная комиссия не даст такое одобрение украинским перевозчикам, то UNAS готово немедленно поддержать польских перевозчиков на границе и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны", — заявил Скала.

В Минтрансе Словакии заявили, что понимают ситуацию и работают с департаментами внутренних дел и финансов для подготовки совместных действий, в том числе проверок отдельных транспортных средств.

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"В настоящее время во всем Европейском Союзе существует соглашение о том, что разрешения не требуются до 30 июня 2024 года. В начале декабря Совет министров будет в Брюсселе, где министр транспорта предложит пересмотреть это решение", — отметили в министерстве.

По словам представителей ведомства, стремительный рост количества украинских перевозок в Европе происходит за счет европейских перевозчиков, что отрицательно сказывается на экономике Евросоюза.

Напомним, 6 ноября стало известно, что на границе с Польшей затруднено движение для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. При этом организаторы протеста на территории Польши заявили, что не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 14 ноября сообщил, что переговоры с Польшей пока ни к чему не привели и польские перевозчики продолжают блокировать украинские грузовики на трех основных направлениях границы.