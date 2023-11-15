Слідом за Польщею: словацькі перевізники погрожують приєднатися до блокади на кордоні, — ЗМІ

У Мінтрансі Словаччини стверджують, що збільшення кількості українських перевезень у Європі відбувається за рахунок європейських перевізників, що негативно позначається на економіці ЄС.

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Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір заблокувати кордон зі словацького боку для українських перевізників, якщо Європейська комісія (ЄК) не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення всередині Євросоюзу (ЄС). Про це сказав глава UNAS Станіслав Скала, пише газета Pravda.

Повідомляється, що словацькі далекобійники висловили готовність приєднається до польських перевізників, які з 6 листопада блокують польсько-український кордон.

"Якщо Європейська транспортна комісія не дасть таке схвалення українським перевізникам, то UNAS готове негайно підтримати польських перевізників на кордоні і заблокує перетин кордону для українських перевізників зі словацького боку", — заявив Скала.

У Мінтрансі Словаччини заявили, що розуміють ситуацію і працюють із департаментами внутрішніх справ і фінансів для підготовки спільних дій, зокрема перевірок окремих транспортних засобів.

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"Наразі в усьому Європейському Союзі існує угода про те, що дозволи не потрібні до 30 червня 2024 року. На початку грудня Рада міністрів буде в Брюсселі, де міністр транспорту запропонує переглянути це рішення", — зазначили в міністерстві.

За словами представників відомства, стрімке зростання кількості українських перевезень у Європі відбувається за рахунок європейських перевізників, що негативно позначається на економіці Євросоюзу.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що на кордоні з Польщею ускладнено рух для вантажівок через страйк польських перевізників. При цьому організатори протесту на території Польщі заявили, що не планують перешкоджати руху автобусів і легкового транспорту.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 14 листопада повідомив, що переговори з Польщею поки що ні до чого не привели і польські перевізники продовжують блокувати українські вантажівки на трьох основних напрямках кордону.