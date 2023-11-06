В Польше началась забастовка перевозчиков: какие очереди на границе Украины (видео)

По имеющейся информации Госпогранслужбы Украины, организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

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На границе с Польшей затруднено движение для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы.

По имеющейся информации ГПСУ, сегодня, 6 ноября, польские перевозчики начали проведение акции по блокированию проезда грузовиков через польско-украинскую границу.

Постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин–Дорохуск", "Краковец–Корчева", "Рава-Русская–Хребене" произошло после 13:00.

Будут пропускать по одному грузовому автомобилю в час: детали

В пресс-службе отметили, что осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

По имеющейся информации Госпогранслужбы, организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

"В то же время протестующие планируют пропускать грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, продукты, которые быстро портятся, и т.д.", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по имеющимся данным ГПСУ, организаторы протеста на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусам и легковому транспорту.

Также пограничники Украины проводят "разъяснительную работу" с водителями грузовых транспортных средств о причинах замедленного оформления.

Состояние очередей перед пунктами пропуска

Также в Госпогранслужбе рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с Польшей, на выезд из Украины по состоянию на 15:00.

"Ягодин" — 9 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автобусы (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 8 автобусы (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 11 автобусов (электронная очередь), 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1961 электронная в / а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Забастовка полицейских перевозчиков на украинской границе: что известно

Напомним, 30 октября ассоциация Укравтопрома сообщила, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе.

Тогда перевозчики угрожали перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины", — говорилось в сообщении Укравтопрома.

По информации Международной Транспортной Ассоциации Украины, срок соответствующей акции — два месяца.

Напомним, Люблинская таможенно-налоговая служба 24 октября сообщила, что через пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенне" украинка пыталась перевезти в Польшу 67,4 кг янтаря, что является рекордным показателем для Люблинского воеводства.