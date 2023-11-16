За блокирование границы Украины: Евросоюз может наложить санкции на Польшу, — СМИ

По словам представителя Еврокомиссии, рассматривается вопрос о нарушении польскими властями регламента ЕС по либерализации торговли с Украиной, действие которого недавно было продлено до июня 2024 года.

Related video

Если проблема блокирования границы с Украиной перевозчиками не будет разрешена польскими властями, Европейская комиссия может инициировать процедуру введения санкций против Польши. Об этом сообщает польское RMF FM.

В Еврокомиссии подчеркивают, что польские власти обязаны гарантировать непрерывный поток товаров из Украины через так называемые "коридоры солидарности".

Представитель Еврокомиссии сообщил радиостанции RMF FM, что в соответствии с законодательством ЕС польские власти должны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Некоторые в ЕК считают, что польские власти делают не все, чтобы решить проблему и прекратить протест польских перевозчиков, и Брюссель явно теряет терпение.

По информации из неофициальных источников RMF FM стало известно, что в Еврокомиссии рассматривается вопрос о возможном нарушении польскими властями регламента ЕС по либерализации торговли с Украиной. Этот регламент был недавно продлен до июня 2024 года. В настоящее время представители Еврокомиссии должны провести анализ правовых оснований для возможного запуска процедуры наказания.

Официально ЕК не хочет комментировать меры, которые она может принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще находится в контакте с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку дискуссии продолжаются", — заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, 6 ноября в Польше началась забастовка перевозчиков. В Государственной пограничной службе Украины заявляли, что организаторы протеста планировали пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, что привело к колоссальным пробкам на границе.