"Украина не готова сдавать позиции": какими могут быть последствия страйка в Польше (видео)

По словам и.о. в 2019 году министра аграрной политики Ольги Трофимцевой, если не получится договориться, то польские перевозчики тоже столкнутся с проблемами в будущем. Украинская сторона уже несет потери.

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В Польше на прошлой неделе начался страйк перевозчиков, которые блокируют украинские грузовики на границах. Ольга Трофимцева, которая исполняла обязанности министра аграрной политики в 2019 году и была послом по особым поручениям МИД Украины в 2022-23 годах в интервью Фокусу рассказала, как это влияет на Украину.

По ее словам, украинские грузовики на нескольких пунктах пропуска все же могут проехать, однако осуществляется все это в ограниченном количестве. Польские митингующие пытаются это контролировать и выдвигают собственные требования.

"На счет того, кому выгоден этот страйк. По большому счету, он не выгоден никому. Конечно, в первую очередь страдают украинские логистические компании и компании, которые занимаются перевозками металлургической продукции. Мы должны понимать, что это своеобразный удар, который будет иметь последствия негативные и для польской стороны, если не получится договориться. Это должны осознать наши польские партнеры", — заявила Ольга Трофимцева.

Отдельно она все же отметила, что прежде всего за этим стоят профильные ассоциации логистической отрасли Польши. Связано это со страхом конкуренции или пониманием того, что польские перевозчики не могут с ней справиться. Страйк им необходим для того, чтобы привернуть внимание к ситуации.

В то же время, продолжает Ольга Трофимцева, если посмотреть на довоенную статистику, то экспорт из Украины в Польшу составлял 30%. Из Польши в Украину — уже 60%, в два раза больше. Киев пытался договориться с Варшавой по этому поводу, чтобы увеличить со своей стороны поставки, хотя бы транзитные, однако вопрос решился лишь после начала войны.

Страйк польских перевозчиков: что теряет Украина

Активная фаза страйка длится больше недели. Ольга Трофимцева отметила, что с одной стороны это долго, однако об окончательных цифрах говорить пока что рано. Потери есть, однако официальной информации по этому поводу еще не звучало.

"Потери есть. Это связано с убытками для логистических компаний, для компаний, у которых заключены контракты и их продукция стоит сейчас на границе. По последней информации 140 часов ожидания, а это 5-6 дней. В каких-то случаях это может быть не критически, однако в других случаях, когда соответствующими условиями договора предусмотрено так, что продукция должна прибыть вовремя, то это речь про убытки", — продолжает эксперт.

Отдельно пошла речь о том, что убытки могут быть не только финансовые, но и в экономических отношениях Европейского Союза с Украиной.

Страйк польских перевозчиков: реакция правительств

Украинская сторона в первый же день страйка заявила о своей готовности начать переговоры с Польшей, чтобы решить конфликт. Польское правительство не пыталось решить конфликт до начала страйка, отмечает Ольга Трофимцева, однако они придерживаются более конструктивного подхода и не поддерживают действия на границе.

"Я лично не видела официальных заявлений от правительство или профильных министерств Польши касаемо того, что они считают правильными действия перевозчиков. Это хороший сигнал для нас. Украина с самого начала сказала, что готова к переговорам, но не готова сдавать позиции, которые были наработаны. Это правильная позиция, ведь требования польских перевозчиков, не могу назвать абсурдными, но требовать вернуться к прошлой системе неправильно", — подытожила Ольга Трофимцева.

Напомним, 6 ноября в Польше началась забастовка перевозчиков. В Государственной пограничной службе Украины заявляли, что организаторы протеста планировали пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, что привело к колоссальным пробкам на границе.