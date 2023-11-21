"Предупредительная акция": украинские перевозчики устроили митинг на границе с Польшей (фото)

По словам одного из участников акции, действия польских коллег "возмущают", так как они создают для Украины преграды в столь сложное время.

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Члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" организовали митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование границы польскими перевозчиками. Об этом пишет "Укринформ" 21 ноября.

"Сегодня – это предупредительная акция – ответ на блокировку ключевых автодорог польскими протестующими" — заявил глава организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

Сообщается, что к месту проведения митинга прибыло более 30 грузовиков. По словам организаторов акции, из-за российской агрессии все оказались в сложной ситуации, однако проблемы нужно решать вместе.

"Нас возмущают действия польских коллег, поскольку в это сложное время вместо того, чтобы поддержать Украину, они создают преграды", — добавил Михалевич.

Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей Фото: Укринформ Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей Фото: Укринформ Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей Фото: Укринформ Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей Фото: Укринформ Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей Фото: Укринформ

Украиские водители подчеркивают, что ситуация на украинско-польской границе вредит экономике обеих сторон. Участники акции отметили, что не собираются блокировать движение авто и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Их цель состоит в том, чтобы привлечь внимание польских коллег и донести до них деструктивные последствия блокады границы.

По данным журналистов, митинг продлится до 21 часа. Ожидается, что если польские перевозчики не отреагируют, то акции будут повторяться.

Ситуация на границе: что известно

Напомним, 14 ноября спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что переговоры с Польшей по поводу ситуации на границе ни к чему не привели и польские перевозчики продолжают блокировать украинские грузовики на трех основных направлениях.

Кроме того, 16 ноября словацкие перевозчики присоединились к забастовке польских коллег и перекрыли со своей стороны переход "Вишне Немецкое — Ужгород". Организовал протест "Союз автомобильных перевозчиков Словакии".

Позже, 20 ноября, СМИ сообщили, что в Польше к забастовке перевозчиков на границе с Украиной намерены примкнуть фермеры, что может поставить под угрозу доставку гуманитарной помощи украинцам.