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Экономика

"Предупредительная акция": украинские перевозчики устроили митинг на границе с Польшей (фото)

Перевозчики, Украина, Польша, акция, митинг, границы, страйк, фото
Фото: Укринформ | Украинские перевозчики вышли на митинг в ответ на страйк со стороны польских коллег

По словам одного из участников акции, действия польских коллег "возмущают", так как они создают для Украины преграды в столь сложное время.

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Члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" организовали митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование границы польскими перевозчиками. Об этом пишет "Укринформ" 21 ноября.

"Сегодня – это предупредительная акция – ответ на блокировку ключевых автодорог польскими протестующими" — заявил глава организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

Сообщается, что к месту проведения митинга прибыло более 30 грузовиков. По словам организаторов акции, из-за российской агрессии все оказались в сложной ситуации, однако проблемы нужно решать вместе.

"Нас возмущают действия польских коллег, поскольку в это сложное время вместо того, чтобы поддержать Украину, они создают преграды", — добавил Михалевич.

Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница Fullscreen
Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей
Фото: Укринформ
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница Fullscreen
Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей
Фото: Укринформ
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница Fullscreen
Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей
Фото: Укринформ
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница Fullscreen
Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей
Фото: Укринформ
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница Fullscreen
Митинг украинских перевозчиков на границе с Польшей
Фото: Укринформ
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница
Митинг, акция, Польша, Украина, перевозчики, граница

Украиские водители подчеркивают, что ситуация на украинско-польской границе вредит экономике обеих сторон. Участники акции отметили, что не собираются блокировать движение авто и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Их цель состоит в том, чтобы привлечь внимание польских коллег и донести до них деструктивные последствия блокады границы.

По данным журналистов, митинг продлится до 21 часа. Ожидается, что если польские перевозчики не отреагируют, то акции будут повторяться.

Ситуация на границе: что известно

Напомним, 14 ноября спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что переговоры с Польшей по поводу ситуации на границе ни к чему не привели и польские перевозчики продолжают блокировать украинские грузовики на трех основных направлениях.

Кроме того, 16 ноября словацкие перевозчики присоединились к забастовке польских коллег и перекрыли со своей стороны переход "Вишне Немецкое — Ужгород". Организовал протест "Союз автомобильных перевозчиков Словакии".

Позже, 20 ноября, СМИ сообщили, что в Польше к забастовке перевозчиков на границе с Украиной намерены примкнуть фермеры, что может поставить под угрозу доставку гуманитарной помощи украинцам.