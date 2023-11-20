"Блокада границы с Украиной": польские фермеры присоединятся к протесту перевозчиков (карта)

По информации журналистов, около 100 фермеров из ассоциации "Преданное село" планируют провести трехдневную акцию протеста на КПП "Медика".

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В Польше к забастовке перевозчиков на границе с Украиной намерены присоединиться фермеры. Такие действия могут поставить под угрозу доставку гуманитарной помощи пострадавшей от войны стране, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, блокада, начавшаяся две недели назад, привела к тому, что по обе стороны границы в очереди на пересечение границы стоят около 20 000 автомобилей.

Дальнобойщики из Польши и некоторых восточных стран-членов Европейского Союза утверждают, что временные уступки, введенные после российского вторжения, создали нечестную конкуренцию со стороны Украины и требуют их отмены.

В публикации говорится, что нынешняя напряженность напоминает конфликт из-за поставок зерна из Украины, который привел к тому, что Польша и Венгрия в начале этого года ввели односторонние запреты на импорт.

Около 100 фермеров из ассоциации "Преданное село" планируют провести трехдневную акцию протеста на контрольно-пропускном пункте Медика, сообщил агентству один из ее организаторов Лукаш Мартин. "Фермеры были первой группой, которая пострадала. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", – сказал он.

Члены Международного союза автомобильного транспорта отраслевой группы из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились с письмом к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, которое допускает либерализацию дорожного движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

Исполнительный директор ЕС заявил 16 ноября, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически невозможно, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Киевом. ЕС разрешил украинским перевозчикам перемещать товары без получения разрешений для более легкого и быстрого потока грузов во время войны.

Блокировка украинской границы: что известно

6 ноября польские перевозчики вышли на акцию протеста и заблокировали движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за такой забастовки на дорогах к пунктам пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Сообщалось, что организаторы пропускали только один грузовой автомобиль в час.

Среди основных требований перевозчиков: возвращение разрешений, ужесточение правила перевозок, получение доступа к системе "Шлях" и создание отдельных очередей для пустых фур.

В Госпогранслужбе ожидали разблокирования границы после переговоров, однако польские перевозчики и в дальнейшем продолжают бастовать.

По информации СМИ, если польские власти не решат проблему с перевозчиками, Еврокомиссия наложит на Польшу санкции.

Позиция Украины

14 ноября спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что польские перевозчики продолжают блокировать украинские грузовики на трех основных направлениях границы.

"Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", — сказал Демченко. По его словам, фактически забастовщики пропускают за час один или несколько украинских грузовиков. Сейчас, как и в предыдущие дни, очереди есть, машины очень медленно движутся в сторону украинской границы.

Очереди на границе

По информации Западного региональноого управления Госпогранслужбы Украины состоянием на 18:00 20 ноября на границе в пунктах пропуска с Республикой Польша зафиксированы слудующие очереди на пересечение государственной границы:

"Ягодин" – 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 10 л/а, 3 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 20 л/а, 7 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 20 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1887 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, 15 ноября Фокус рассказывал, какими могут быть последствия забастовки перевозчиков в Польше. По словам исполняющей обязанности в 2019 году министра аграрной политики Ольги Трофимцевой, если не получится договориться, то польские перевозчики тоже столкнутся с проблемами в будущем. Украинская сторона уже несет потери.