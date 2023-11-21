"Очереди не выросли": в ГПСУ рассказали, как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов

По словам спикера пограничной службы Украины Андрея Демченко, меры протестующих поляков направлены исключительно на ограничение грузовых перевозок.

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На польско-украинской границе продолжаются протесты перевозчиков из Польши, которые уже вторую неделю осуществляют блокаду для грузовиков на границе. В течение трех дней пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на Волыни зарегистрировал лишь 317 въездов и 47 выездов грузовиков, вместо обычных 1800 в обоих направлениях. Однако перевозчики не блокируют движение частных автомобилей и автобусов. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью изданию "РБК-Украина".

"Участники этой акции, которая проходит на территории Польши в трех направлениях, еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта", – отметил собеседник.

Как заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), их меры направлены исключительно на ограничение грузовых перевозок.

"С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли", – добавил он.

Напомним, 6 ноября в Польше началась забастовка перевозчиков. В Государственной пограничной службе Украины заявляли, что организаторы протеста планировали пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, что привело к колоссальным пробкам на границе.

Представители Еврокомиссии посетили один из пунктов пропуска на границе с Украиной, который был заблокирован польскими перевозчиками, и отметили, что последствия этой ситуации являются "весьма серьезными". Они выразили надежду на то, что правительства Украины и Польши смогут найти решение данного конфликта.