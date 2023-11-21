"Черги не зросли": у ДПСУ розповіли, як протести на кордоні впливають на проїзд авто й автобусів

За словами спікера прикордонної служби України Андрія Демченка, заходи поляків-протестувальників спрямовані виключно на обмеження вантажних перевезень.

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На польсько-українському кордоні тривають протести перевізників із Польщі, які вже другий тиждень здійснюють блокаду для вантажівок на кордоні. Протягом трьох днів пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на Волині зареєстрував лише 317 в'їздів і 47 виїздів вантажівок замість звичайних 1800 в обох напрямках. Однак перевізники не блокують рух приватних автомобілів і автобусів. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Учасники цієї акції, яка проходить на території Польщі в трьох напрямках, ще до її початку наголошували, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту", — зазначив співрозмовник.

Як заявив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ), їхні заходи спрямовані виключно на обмеження вантажних перевезень.

"Із 6 листопада, коли це почалося, відмічається, що інтенсивність руху автобусів і автомобілів відбувається як на виїзд із Польщі, так і на в'їзд. Черги з боку України не зросли", — додав він.

Нагадаємо, 6 листопада в Польщі почався страйк перевізників. У Державній прикордонній службі України заявляли, що організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю за годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.

Представники Єврокомісії відвідали один із пунктів пропуску на кордоні з Україною, який був заблокований польськими перевізниками, та зазначили, що наслідки цієї ситуації є "дуже серйозними". Вони висловили надію на те, що уряди України та Польщі зможуть знайти рішення цього конфлікту.