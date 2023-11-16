"Наслідки будуть значні": Єврокомісія відвідала КПП, заблокований перевізниками Польщі

За даними журналістів, черги на кордонах надзвичайно великі, умови для далекобійників дуже важкі. Також зафіксовано масштабні економічні наслідки цього протесту.

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Представники Єврокомісії відвідали один із пунктів пропуску на кордоні з Україною, який був заблокований польськими перевізниками, і зазначили, що наслідки цієї ситуації є "дуже серйозними". Вони висловили надію на те, що уряди України та Польщі зможуть знайти рішення цього конфлікту. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У середу, 15 листопада, відбувся візит високопоставленої делегації Єврокомісії на пункт перетину кордону в Польщі, де відбуваються протести. Мета візиту полягала в участі в дискусіях з обома сторонами — урядом і протестувальниками.

"Цей візит дає нам змогу побачити ситуацію на місці та оцінити наслідки цього протесту, які є дуже значними. Черги на кордонах надзвичайно великі. Умови для далекобійників дуже важкі. Є також дуже значні економічні наслідки цього протесту. Звичайно, ми ретельно вимірюємо вплив цього на місцях", — заявив представник Єврокомісії Адальберт Янц.

Водночас представники Єврокомісії не змогли надати конкретні числові показники, які могли б описати ситуацію, що склалася, в арифметичному еквіваленті.

"У нас немає конкретних цифр, які ми можемо надати на цьому етапі щодо фактичного впливу на торгівлю. Але це хороше питання, і ми обов'язково побачимо, на якому етапі це відіб'ється на цифрах експорту, зокрема в сільськогосподарській частині, але також і з іншого боку", — сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Коментуючи вимоги польських перевізників щодо запровадження комерційних дозволів для українських колег, Янц підтвердив позицію, висловлену раніше Єврокомісією.

"Будь-яке повторне запровадження системи дозволів або квот для автомобільних перевезень є юридично неможливим, оскільки це було б несумісне з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Ця угода про автомобільні перевезення, звісно, була укладена також за згодою держав-членів", — нагадав Янц.

На його думку, насамперед національні органи як держав-членів, так і України мають забезпечити дотримання положень угоди на практиці.

"Також якщо є проблеми з реалізацією — це те, що ми можемо обговорити і допомогти з дискусіями владі, щоб вирішити будь-які такі проблеми на практиці — в діалозі", — резюмував представник Єврокомісії.

Нагадаємо, 6 листопада в Польщі почався страйк перевізників. У Державній прикордонній службі України заявляли, що організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.