Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, — Reuters

За даними журналістів, вартість транспортування з Польщі в Україну, яку зазвичай оцінюють у 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до приблизно 5000 доларів.

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Через заблоковані кордони польськими перевізниками благодійні та неурядові організації, що надають військову допомогу Збройним силам України, зіткнулися з тижневими затримками критично важливих поставок безпілотних літальних апаратів, електроніки та позашляховиків. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, наданою керівником найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим "Повернись живим" Тарасом Чмутом, десятки систем нічного бачення, позашляховиків і сотні безпілотних літальних апаратів, придбаних фондом, виявилися заблокованими на кордоні впродовж кількох тижнів.

"Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів. Щось просувається, але повільніше, ніж раніше", — зазначив Чмут.

Згідно з його висловлюванням, організація "Повернись живим" активно веде переговори з польською владою з метою забезпечення безперешкодного транзиту гуманітарної допомоги. Тарас Чмут наголосив, що у Києва немає іншого варіанту, окрім як імпортувати численні необхідні матеріали та обладнання з-за кордону.

"Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону... Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і це (блокада кордону — ред.) гальмує нашу роботу", — зазначив керівник фонду.

Голова некомерційного підприємства "Інженерний корпус", що спеціалізується на виробництві різноманітного обладнання для Збройних сил України, Віктор Долгоп'ятов зазначив, що протести на кордоні також впливають на виробників військової техніки.

"Якщо блокада триватиме, це може стати і стає великою проблемою", — наголосив він.

Згідно з висловлюванням Долгоп'ятова, блокада кордону призвела до затримок постачань деталей для виробництва військової техніки на його підприємстві, а також компонентів для блоків живлення, що застосовуються в двигунах безпілотних літальних апаратів і радіостанціях.

"Я переконаний, що велика кількість деталей, які йдуть на підприємства приватного сектору, що працюють над оборонними проєктами, на жаль зараз стоять на кордоні", — зазначив він.

Керівник підприємства додав, що польські перевізники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення для підтримки військових зусиль.

Потенційний спосіб обійти блокаду — перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не вантажівками, але це набагато дорожче.

Анатолій Акулов, голова благодійного фонду "Україна в броні", який надає допомогу як у військовій, так і в гуманітарній сфері, повідомив, що вартість транспортування з Польщі в Україну, зазвичай оцінювана в 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до приблизно 5000 доларів.

За його словами, доставка деталей для безпілотників і гуманітарних вантажів затримується. Вантажі рибальських сіток, призначених для використання як сіток проти безпілотників, чекають на кордоні третій тиждень.

"Для того щоб привезти вживані рибальські сітки для захисту наших солдатів від російських безпілотників, мені потрібно щонайменше 10 тисяч доларів", — пояснив Акулов.

Нагадаємо, що 21 листопада члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" організували мітинг на пункті пропуску "Краковець — Корчова" у відповідь на блокування кордону польськими перевізниками.