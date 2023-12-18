Блокада границы: польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков

Медиа отмечают, что по состоянию на 17 декабря в очереди на польско-украинской границе находятся более 2000 украинских грузовиков. В то же время пропускная способность КПП возле Дорохуска составляет около 650 фур в сутки.

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К блокаде границы в Дорохуске, начало которой анонсировано на понедельник, 18 декабря, присоединятся польские фермеры из союза "Объединенное село". Об этом заявил лидер забастовщиков-автоперевозчиков, владелец логистической компании Rafał Mekler Transport, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация Свободы и Независимости" Рафал Меклер в соцсети X.

Среди условий, которые выдвигают бастующие фермеры, в частности:

приостановление импорта сахара из Украины;

немедленная выплата прямых субсидий;

сохранение компенсации акциза на топливо;

компенсации производителям кукурузы.

Относительно акции польских перевозчиков, которая должна возобновиться 18 декабря после обеда, по состоянию на 17 декабря, по информации польского радио RMF FM, очередь в Дорохуске составляет 70 километров. Она достигает города Пяски в Люблинском воеводстве. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов.

В то же время очередь на переход с Украиной в Гребенном составляет 30 километров, и там собралось около 500 грузовиков. Время ожидания регистрации — 125 часов.

Забастовки на польско-украинской границе — что известно

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

1 декабря заблокированные украинские водители на польской границе провели переговоры с консулом. 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" открыли проезд для пустых грузовиков.

В результате блокирования протестующими границы с Украиной экспорт через эти пункты пропуска снизился на 40%, а госбюджет Украины потерял 9,3 миллиарда гривен из-за недопоступления таможенных платежей.

Впоследствии стало известно, что заблокированные на границе с Польшей грузовики вернут в Украину по железной дороге. Вечером 7 декабря "Укрзализныця" отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками, в состав которого вошли 23 платформы с 13 загруженными тягачами и полуприцепами.

В понедельник, 11 декабря, на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.

Еврокомиссия призвала разблокировать все пункты пропуска на границе с Польшей.

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"Угрозы имуществу нет": суд разрешил польским перевозчикам протесты возле Дорогуска (карта)

Напомним, что на границе с Польшей сбили трех украинцев. Водителя, который сбил граждан Украины на пешеходном переходе, задержала полиция.

В то же время в Польше пытаются разобраться с протестами своих перевозчиков. 12 декабря польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что правительство нашло способ, как разблокировать границу, однако деталей не сообщали.