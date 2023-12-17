Понедельник на украино-польской границе снова начнется с блокады, — польские СМИ

По информации радио RMF FM, очередь в Дорохуске составляет 70 километров и насчитывает более 2000 украинских грузовиков.

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В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики планируют после обеда начать новую акцию протеста на подъездной дороге к границе в Дорохуске. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

По информации журналистов, сейчас очередь насчитывает более 2000 украинских грузовиков. При этом пропускная способность КПП на украино-польской границе возле Дорохуска составляет около 650 грузовиков в сутки. Как замечают на RMF FM, нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно в два раза больше водителей, чем во время предыдущего протеста.

"Акция протеста может продлиться даже до 8 марта", — подтвердил один из лидеров протеста Павел Озыгала.

Украинские водители возмущены всей ситуацией и предлагают в конце концов выпустить их из Польши, а потом, как они говорят, можете не пускать.

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Польские водители, по словам журналистов, находятся в идентичной ситуации по другую сторону границы. Кроме того, их выгоняют из системы электронной очереди, устранение которой — одно из требований польских перевозчиков.

По состоянию на 17 декабря, по информации RMF FM, очередь в Дорохуске составляет 70 километров. Она достигает города Пяски в Люблинском воеводстве. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов.

Вместе с тем, очередь на переход с Украиной в Гребенном составляет 30 километров и там собралось около 500 грузовиков. Время ожидания регистрации — 125 часов.

Мэр не позволил акцию протеста, а суд отменил решение

Протест перевозчиков на КПП в Дорохуске, продолжающийся с 6 ноября, был остановлен в прошлый понедельник, 11 декабря, мэром гмины Дорохуск Войцехом Саввой. Однако польские перевозчики тут же подали еще одну заявку на новую блокаду с 18 декабря по 8 марта.

Окружной суд Люблина отменил решение мэра, объясняя это тем, что особого ущерба имуществу, о котором говорил мэр Дорохуска, не наблюдается.

Требования протестующих

Польские перевозчики, по словам журналистов, через несколько недель после начала блокады наконец определились со своими требованиями:

введение коммерческих разрешений для украинских компаний на транспортировку товаров, за исключением гуманитарной помощи и снабжения для украинской армии;

приостановление действия лицензий компаний, созданных после начала войны в Украине;

проверка компаний, созданных после начала полномасштабного вторжения;

ликвидация электронной очереди на украинской стороне.

Тем временем в селе Медыка Подкарпатского воеводства с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Мошенническая деревня". Они требуют, среди прочего, субсидии на кукурузу и заявляют, что будут протестовать до конца.

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Напомним, что на границе с Польшей сбили трех украинцев. Водителя, который сбил граждан Украины на пешеходном переходе, задержала полиция.

Тем временем в Польше пытаются разобраться с протестами своих перевозчиков. 12 декабря польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что правительство нашло способ, как разблокировать границу, однако деталей не сообщалось.