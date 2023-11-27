Блокада украинских фур на границе: заинтересованы и Россия и старое правительство Польши, — эксперт (видео)

По мнению специалиста Владимира Горбача, польские перевозчики, осуществлявшие заказы в Россию и Беларусь, хотят таким образом захватить себе часть рынка перевозок.

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Блокирование украинских грузовиков в Польше может продолжиться, ведь польские перевозчики из небольшой ассоциации получили разрешение местных властей на продолжение своей акции, а в свою очередь старое правительство Польши хочет на этом заработать себе политические баллы. Об этом в интервью Фокусу рассказал исполнительный директор Института Трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Эксперт пояснил, что блокирование границы для украинских перевозчиков происходит не по решению "всех поляков" и даже не по решению "всех польских перевозчиков". Этим занимается не самая большая из многочисленных ассоциаций перевозчиков, которая мешает, в том числе и своим польским коллегам выполнять заказы.

Как пояснил Владимир Горбач, эта ассоциация занималась до широкомасштабного вторжения России в Украину перевозкой грузов в обоих направлениях в РФ и Беларусь, поэтому интересы оккупантов здесь просматриваются четко.

Тем более у ассоциации есть какое-то финансирование, что позволяет им не работать, а блокировать дороги. Поскольку белорусско-польская граница была закрыта, поэтому им приходилось ехать через Украину. А теперь, после того, как перевозки из РФ вообще прекратились, то члены этой ассоциации таким образом хотят оторвать себе часть рынка перевозок между Украиной и ЕС, отмечает эксперт.

Конечно, за таким чисто экономическим интересом стоит геополитическая цель России поссорить украинцев и поляков. Тем более, что сейчас, по словам эксперта, наблюдается полная пассивность польского правительства к этой проблеме, хотя власти Украины не раз акцентировали на готовности проработать эти вопросы. Местные власти также способствует продолжению блокады выдавая разрешение на ее реализацию, хотя блокирование международных путей входит именно в компетенцию правительства Польши, а не местных общин.

В такой пассивности Владимир Горбач видит и заинтересованность самого польского правительства, которое сейчас переживает переходный период. Старое правительство не может сформировать новый состав после выборов и это правительство должно измениться после голосования через Сейм.

"Старое правительство Матеуша Моравецкого за переходное время заботится о том, как подчистить недостатки в своей предыдущей работе, — отмечает Владимир Горбач, — Вопрос будущего они целиком возлагают на своих преемников и не сильно им заинтересованы".

Поскольку Матеуш Моравецкий находится в политической конкуренции с Дональдом Туском, то своей пассивностью он может пытаться усложнить жизнь следующему правительству заработав себе больше политических баллов, считает эксперт. Поэтому старому правительству выгодно переложить последствия этой блокады на своих политических оппонентов.

Итак, отмечает эксперт, это именно та ситуация, когда Украина страдает от внутриполитических проблем своего надежного партнера. К сожалению, это подвергает международные отношения и даже европейскую безопасность рискам, которые создались на пустом месте.

Ранее Фокус сообщал, что остановлено движение на еще одном пункте пропуска в Польше. Митингующие перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини".