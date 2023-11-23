Забастовка на границе: остановлено движение на еще одном пункте пропуска в Польше, — ГПСУ

Митингующие перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини". По предварительной информации, блокировка продлится до 26 ноября.

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Польские забастовщики продолжают свою акцию на границе с Украиной и заблокировали уже движение грузовиков на четвертом пункте пропуска. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Теперь участники акции не пропускают грузовики в пункте пропуска "Медика — Шегини". По информации польских пограничников, блокирование движения может продлиться до 26 ноября.

По состоянию на утро 23 ноября в этом направлении в очереди на въезд в Украину ожидают около 1,4 тыс. грузовых автомобилей. Отмечается, что движение легковых автомобилей и автобусов организаторами акции блокироваться не будет.

Украинские пограничники сообщают о потенциальном осложнении движения на въезд и выезд из Польши. Сейчас Госпогранслужба работает с польскими пограничниками над процедурой дальнейшего пропуска грузовиков и товаров, которые будут пропускаться через границу.

Забастовка на границе: что известно

Польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной уже более двух недель. Организаторы акции требуют, в частности, возвращения украинским перевозчикам разрешений. 16 ноября к акции присоединились словацкие перевозчики. Они заявили, что введенные после начала полномасштабного вторжения послабления для Украины вызвали нечестную конкуренцию.

20 ноября по информации СМИ стало известно, что к забастовке хотят присоединиться польские фермеры. Сообщалось, что около 100 человек проведут акцию протеста на пункте пропуска "Медика", которая продлится три дня.

Также отметим, что Союз автомобильных перевозчиков Словакии обратился к своим коллегам из Венгрии с предложением совместного блокирования границы. Отмечается, что сейчас словацкие перевозчики ждут ответа.

Напомним, в ответ на протесты своих польских коллег украинские перевозчики устроили предупредительную акцию. Они говорят, что такая ситуация на границе вредит экономике обеих стран.

Отметим, как писали СМИ 16 ноября, Евросоюз может наложить на Польшу санкции, если власти не решат вопрос со своими перевозчиками. Впрочем какие именно меры могут быть приняты, не сообщалось.