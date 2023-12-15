Украинцев сбили на границе с Польшей: в МИД озвучили новые детали (фото, видео)

Водителя, который сбил граждан Украины на пешеходном переходе, задержала полиция. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Правоохранители задержали польского водителя, который 14 декабря сбил трех украинцев вблизи пункта пропуска "Гребенное — Рава-Русская". Об этом изданию РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия. В частности, водитель автомобиля был задержан.

Отмечается, что сразу после аварии на место выехал украинский консул. В результате ДТП украинцы получили легкие повреждения. Всю необходимую медицинскую помощь им оказали на месте.

Николенко пояснил, что сотрудничают с правоохранителями Польши для выяснения всех обстоятельств. Также украинские водители вместе со своими автомобилями вернулись в Украину.

ДТП на границе: что известно

Видео с места инцидента 14 декабря опубликовал журналист Евгений Плинский. Известно, что водитель микроавтобуса на польских номерах совершил наезд на трех граждан Украины, которые ходили по пешеходному переходу.

Как рассказывал СМИ Генконсул Украины в Люблине, авария произошла при полиции. Один из водителей получил ушиб руки, еще один — ушиб ноги.

Пока не известно, участвовал ли задержанный водитель в протестах на границе. Впрочем журналист отметил, что польские забастовщики получают за один день своей "акции" 400 злотых.

Забастовка на границе

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовых транспортных средств на украинско-польской границе.

Они выдвинули ряд требований, однако главным из них является отмена для Украины "транспортного безвиза". Такая забастовка перевозчиков вызвала сложную ситуацию на границе, ведь украинские водители длительное время не могут въехать в Украину. Также известно, что в очередях уже умерло двое водителей.

В начале декабря сообщалось, что Украина готовится к эвакуации водителей из-за "катастрофической" ситуации. Кроме того, заблокированные украинцы готовились объявить голодовку.

Тем временем в Польше пытаются разобраться с протестами своими перевозчиками. 12 декабря польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что правительство нашло способ, как разблокировать границу, впрочем деталей не сообщалось.