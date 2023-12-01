"Ситуация катастрофическая": Украина готовится к эвакуации водителей, застрявших на границе

По слова украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, украинские перевозчики находятся в таком положении, что готовы объявить голодовку.

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и польскому коллеге Марчину Вечеку касательно блокады границы. Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале 1 декабря.

По словам Лубинца, ситуация на украинско-польской границе "катастрофическая". Он отметил, что еще с начала ноября в пунктах пропуска на украинско-польской границе заблокировано движение грузового транспорта.

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"Украинские водители находятся в такой вопиющей ситуации, что планируют объявить голодовку, если ситуация не улучшится!" — заявил омбудсмен.

Лубинец сообщил, что ранее ему поступали обращения с просьбами помочь в решении проблемы на границе. По словам омбудсмена, он обратился по этому поводу к польскому уполномоченному по правам человека Марчину Вечеку, однако пока не получил ответа.

Еще одно обращение Лубинец отправил главе украинского правительства Денису Шмыгалю. Омбудсмен отметил, что получил письмо от Министерства иностранных дел Украины по поручению премьер-министра Украины.

Ситуация на украинско-польской границе

В письме говорится, что украинская сторона начала подготовку к эвакуации перевозчиков с польских контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, планируется формирование Штаба помощи украинцам на границе, чтобы обеспечить водителей товарами первой необходимости.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что Украина и Польша договорились об увеличении пропускной способности границы.

Напомним, 1 декабря украинские перевозчики, стоящие на границе вблизи пункта пропуска "Корчова-Краковец" сообщили журналистам о намерении объявить голодовку из-за протестов польских водителей.

Позже пресс-служба Минвосстановления Украины сообщила, что с Министерством инфраструктуры Польши были согласованы меры для частичного разблокирования границы. Соответствующие шаги обсуждались на встрече в Варшаве.