"Ситуація катастрофічна": Україна готується до евакуації водіїв, які застрягли на кордоні

За слова українського омбудсмена Дмитра Лубінця, українські перевізники перебувають у такому становищі, що готові оголосити голодування.

Related video

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та польського колеги Марчіна Вьочека щодо блокади кордону. Про це омбудсмен написав у своєму Telegram-каналі 1 грудня.

За словами Лубінця, ситуація на українсько-польському кордоні "катастрофічна". Він зазначив, що ще з початку листопада в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні заблоковано рух вантажного транспорту.

Важливо

Україна не повинна бути заручником: у Євросоюзі можуть запровадити санкції проти Польщі

"Українські водії перебувають у такій кричущій ситуації, що планують оголосити голодування, якщо ситуація не покращиться!" — заявив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що раніше йому надходили звернення з проханнями допомогти у розв'язанні проблеми на кордоні. За словами омбудсмена, він звернувся з цього приводу до польського уповноваженого з прав людини Марчіна Вьочека, проте поки що не отримав відповіді.

Ще одне звернення Лубінець відправив главі українського уряду Денису Шмигалю. Омбудсмен зазначив, що отримав лист від Міністерства закордонних справ України за дорученням прем'єр-міністра України.

Ситуація на українсько-польському кордоні

У листі йдеться про те, що українська сторона почала підготовку до евакуації перевізників з польських контрольно-пропускних пунктів. Крім того, планується формування Штабу допомоги українцям на кордоні, щоб забезпечити водіїв товарами першої необхідності.

У дипломатичному відомстві також заявили, що Україна і Польща домовилися про збільшення пропускної спроможності кордону.

Нагадаємо, 1 грудня українські перевізники, які стоять на кордоні поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" повідомили журналістам про намір оголосити голодування через протести польських водіїв.

Пізніше пресслужба Мінвідновлення України повідомила, що з Міністерством інфраструктури Польщі було погоджено заходи для часткового розблокування кордону. Відповідні кроки обговорювалися на зустрічі у Варшаві.