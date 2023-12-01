Україна та Польща погодили часткове розблокування кордону: деталі

У Мінвідновленні зазначають, що один із пунктів пропуску на українсько-польському кордоні відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

Related video

Мінвідновлення України та польське Міністерство інфраструктури узгодили заходи для часткового розблокування кордону. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Відповідні кроки для вирішення блокади на польсько-українському кордоні обговорили 1 грудня на зустрічі у Варшаві.

Зокрема, пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Це сприятиме підвищенню пропускної здатності кордону та зменшенню навантаження на інші пункти пропуску.

У системі "єЧерга" створять окремі паси для порожніх вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова". Повідомляється, що на цих пунктах пропуску, як з української так і польської сторони, є фізичні смуги для таких вантажних автомобілів.

Окрім того, на зустрічі також домовилися про запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" перед перетином кордону на КПП "Нижанковичі – Мальховіце" на один місяць.

Зазначимо, що однією з умов польських страйкарів було повернення для українських перевізників дозволів. Однак у міністерстві кажуть, що це питання на зустрічі не обговорювалося.

Також польські перевізники вимагають, щоб пункти пропуску "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" могли перетинати лише вантажівки на європейській реєстрації. У міністерстві повідомляють, що така позиція є нейпринятною для України та ЄС, оскільки це порушить принцип рівності щодо інших країн.

Серед іншого, напрацьовуються рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами до пунктів пропуску. Окрім того, обговорюється дії стосовно розбудови КПП на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що польські перевізники готові пом’якшити страйк на українсько-польському кордоні. Однак для цього польська влада повинна була посилити контроль над вантажівками, які їдуть з України.

Тим часом українські перевізники повідомляють, що мають намір оголосити голодування через недотримання домовленостей польськими страйкарями.