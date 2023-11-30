Блокада українського кордону: перевізники пішли на компроміс, — уряд Польщі

На сайті уряду Польщі йдеться, що перевізники готові розглянути можливість пом'якшення форми протесту, якщо Польща посилить ефективний контроль над українськими вантажівками.

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У Міністерстві інфраструктури Польщі повідомили, що було досягнуто домовленості з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться на сайті польського уряду.

Повідомляється, що 29 листопада 2023 року міністр інфраструктури Елвін Гаджадур зустрівся з представниками автомобільно-транспортної галузі. Вальдемар Ящур, представник транспортної галузі, заявив, що зустріч пройшла плідно.

"Під час сьогоднішньої зустрічі ми сказали міністру, що не маємо наміру припиняти наш протест. Однак ми відмовилися від його поширення на наступні пункти перетину кордону, хоча він уже готувався", — сказав Ящур.

Він зазначив, що перевізники готові розглянути можливість пом'якшення форми протесту, якщо Польща посилить ефективний контроль над вантажівками, які в'їжджають до країни з України.

Міністр Гаджадхур повідомив, що провів переговори з міністрами фінансів і міністрами внутрішніх справ та адміністрації. Усі чиновники готові вжити термінових заходів.

В уряді Польщі зазначили, що акція протесту триває з 6 листопада 2023 року. За словами протестувальників, вони виступають проти скасування вимоги про наявність дозволів для водіїв з України. Крім того, вони не згодні із запровадженням системи електронної черги урядом України.

Повідомляється, що Гаджадхур подав запит до Європейської комісії щодо призначення комітету, який перевірить дію угоди ЄС-Україна, згідно з якою зобов'язання щодо отримання дозволів було призупинено. Він також звернувся до уряду України з проханням відключити систему електронної черги щонайменше на двох пунктах перетину кордону.

Нагадаємо, що 28 листопада повідомлялося, що на кордоні України та Польщі запрацював КПП. Згідно з даними служби, у черзі на виїзд з України в пункті перебувають 55 вантажівок, на в'їзд — 50, при цьому автобусів немає.