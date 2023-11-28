У черзі на в'їзд 50 машин: на кордоні України та Польщі запрацював КПП (карта)

Згідно з даними служби, у черзі на виїзд з України в пункті перебувають 55 вантажівок, на в'їзд — 50, при цьому автобусів немає.

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У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею відновили пропуск автобусів та вантажівок. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

Повідомляють, що о 18:30 було відновлено електропостачання в цьому пункті пропуску, і тепер автобуси та вантажівки з максимальною масою до 7,5 тонн можуть проходити через кордон у звичайному режимі.

Згідно з даними служби, у черзі на виїзд з України перебувають 55 вантажівок, на в'їзд — 50, при цьому автобусів немає.

Напередодні Держприкордонслужба попередила про тимчасові обмеження для вантажівок і автобусів у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на 28 листопада через планові ремонтні роботи. При цьому пересування легкових автомобілів планувалося здійснювати без змін.

Пропускний пункт "Угринів-Долгобичув"

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною

Від початку листопада польські перевізники заблокували транспортний рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні: "Гребенне — Рава-Руська", "Корчова — Краковець", "Дорогуськ — Ягодин".

Основною вимогою польських перевізників є повернення дозволів для українських водіїв і зміна правил електронної черги для польських машин, а також виїзд без черги порожніх польських вантажівок з території України.

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Нагадаємо, 28 листопада заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич заявив, що Київ очікує на позитивні результати переговорів у зв'язку із ситуацією на кордоні з Польщею.