Ситуація на кордоні з Польщею: Україна очікує результатів переговорів, — Мінагрополітики

За словами заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича, блокування кордону негативно позначилося не тільки на українському, а й на польському бізнес-середовищі, а більшість польських перевізників узагалі не підтримують ці протести.

Related video

Міністерство аграрної політики України очікує на позитивні результати переговорів у зв'язку із ситуацією на кордоні з Польщею. Про це заявив заступник міністра Маркіян Дмитрасевич в ексклюзивному інтерв'ю "Українському Радіо".

Він зазначає, що блокування кордону негативно позначилося не тільки на українському, а й на польському бізнес-середовищі, хоча більшість перевізників не підтримують цей протест. Залежні від пунктів пропуску на кордоні з Польщею від 500 до 2000 вантажівок заблоковані. Проте, очікується, що переговори принесуть позитивні результати.

Ситуація на українсько-польському кордоні залишається складною, але переговори тривають уже третій тиждень. Міністерство аграрної політики України намагається вести переговори розумно, з урахуванням інтересів обох сторін, зазначив Дмитрасевич.

Важливо

"Черга 40 км": німецька митниця зупинила рух усіх польських фур, — соцмережі (відео)

Заступник міністра наголосив, що для вирішення цієї ситуації потрібен час, оскільки вона вже значно впливає на діяльність обох країн.

Чим незадоволені поляки

За словами заступника міністра, після повномасштабного вторгнення, вантажопотік між Україною та сусідніми країнами, обсяги транспортування значно зросли. Цей потік вантажів є життєво важливим для України, впливаючи на експорт та імпорт продукції.

"Зрозуміло, що для України це один із життєвих шляхів, як для нашого експорту, так і для імпорту необхідної нам продукції. Однак, за інформацією від польського бізнес-середовища, вони також мають збитки від ситуації, яка створена на українсько-польському кордоні. І, як ми знаємо, більшість перевізників цього протесту, по суті, не підтримують", — зазначив Дмитрасевич.

Водночас, за його словами, складно об'єктивно оцінити вимоги протестувальників.

"Станом на сьогодні у нас ситуація по зерну така, що імпортувати його до Польщі ми не можемо, тобто, воно йде транзитом. Тому певною мірою викликає здивування підключення до цих протестів аграріїв, оскільки якихось об'єктивних причин ми для цього не бачимо", — додав заступник міністра.

Страйк польських перевізників на кордоні

Фермери та водії вантажівок з Польщі запустили постійну блокаду одного з найбільш завантажених пунктів пропуску на українському кордоні. Понад тисячу вантажівок уже кілька днів очікують можливості пройти КПП.

Важливо

"Україна не готова здавати позиції": якими можуть бути наслідки страйку в Польщі (відео)

Польські водії заблокували загалом чотири пункти пропуску. Їхні звинувачення стосуються конкуренції з українськими компаніями, що пропонують нижчі ціни за транспортування товарів. За їхніми твердженнями, українські компанії активно працюють по всьому Європейському Союзу. Протести почалися 6 листопада, учасники вимагають введення дозволів для українських вантажівок, що прямують до ЄС, а також для європейських вантажівок, що рухаються в Україну.