"Черга 40 км": німецька митниця зупинила рух усіх польських фур, — соцмережі (відео)

За словами українського перевізника, у земляків узагалі не перевіряють документів, а громадян Польщі розпитують довго і "ставлять мільйон запитань". Черга на польсько-німецькому кордоні порівнянна з чергами на українських КПП.

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У понеділок, 27 листопада, у соцмережах з'явилося відео довгої черги автомобілів, імовірно зняте на німецько-польському кордоні. За словами автора публікації, німецькі митники довго перевіряють польські фури і легкові машини. Відео опублікував в Instagram український перевізник Сергій Владі (sergej.vladi).

"Проїхали кордон Німеччина — Польща, на кордоні стоять, гальмують усіх поляків. Ми, коли їхали, у нас взагалі навіть не перевіряли документи. Ось фури всі стоять", — йдеться в публікації автора, який розповів про становище на трасі Берлін — Котбус — Дрезден — Вроцлав.

За його словами, довжина черги з вантажівок на польсько-німецькому кордоні сягає 40 км і порівнянна з чергою біля пропускного пункту Шегині або Рава-Руська у Львівській області.

"Одні польські фури стоять, німці всіх гальмують, перевіряють, мільйон запитань..." — сказав він.

Траса Берлін — Котбус — Дрезден — Вроцлав

За словами українського журналіста Віталія Глаголи, німецька митниця зупинила рух усіх польських фур і кожного ретельно перевіряє. Перевірки можуть бути пов'язані з великим потоком мігрантів до Німеччини.

Реакція офіційної влади

Офіційних підтверджень або іншої інформації на момент написання новини не надходило.

Блокада українсько-польського кордону

Польські фермери та водії вантажівок розпочали цілодобову блокаду одного з найбільш завантажених пропускних пунктів на кордоні з Україною. Понад тисяча вантажних автомобілів уже кілька днів перебувають біля кордону.

Загалом польські водії блокують чотири КПП. Вони стверджують, що програють конкуренцію українським компаніям, які пропонують дешевші ціни за свої послуги. Стверджується, що українські компанії перевозять товари по всій території ЄС. Протест триває з 6 листопада, його учасники закликають запровадити дозволи для українських вантажівок, які їдуть на територію ЄС, а також для європейських вантажівок, які їдуть в Україну.

Нагадаємо, що Польща таємно передала Україні винищувачі МіГ-29. За даними польського журналіста Збігнєва Параф'яновича, приблизно десять військових літаків розібрали та по частинах залишили недалеко від українського кордону.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав про торговельну війну, яка почалася між Польщею та Україною. Перевізники з Польщі намагаються відновити "справедливість", витісняючи українських конкурентів. Настільки різкий підхід призвів до того, що в чергах на кордоні вже померли дві людини.