Польща таємно передала Україні винищувачі МіГ-29: з'явилися нові подробиці

За даними польського журналіста Збігнєва Параф'яновича, близько десяти польських військових літаків було розібрано, а їхні частини залишено неподалік українського кордону.

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У 2022 році Польща передала Україні близько десяти винищувачів МіГ-29 за кілька місяців до офіційної передачі літаків більшою міжнародною коаліцією. Про це йдеться в книзі польського журналіста Збігнєва Парафяновича Polska na wojnie ("Польща на війні"), пише польський публіцист Філіп Домб-Міровський.

Як зазначає автор публікації, книжка описує перші місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, зокрема взаємодію між Києвом і Варшавою в цей період.

У книзі йдеться про те, що радник із національної безпеки Джейк Салліван ставився зі скепсисом до шансів України вистояти, а секретар президента Польщі Якуб Кумох переконував його, що українці здобудуть перемогу.

Повідомляється, що Польща від самого початку наполягала на передачі Києву важкої техніки. Також згадується про те, що Вашингтон погодився передати Україні танки після зустрічі Джо Байдена з Анджеєм Дудою, однак американці все ще надсилали "неоднозначні сигнали" про передачу винищувачів.

За даними автора книги, у питанні перекидання військових літаків Польща вирішила діяти самостійно. У результаті близько десяти польських винищувачів МіГ-29 було розібрано, а їхні частини залишено неподалік українського кордону.

"Київ був повідомлений про "безхазяйні" запчастини, які потім були забрані і швидко зібрані на українській стороні кордону. Це сталося за кілька місяців до офіційної передачі літаків більшій міжнародній коаліції", — пише Домб-Мировський.

Нагадаємо, 26 січня польські ЗМІ повідомили, що українська армія отримувала з Польщі винищувачі МіГ-29 на початку весни 2022 року. У газеті згадали про постачання "деякої кількості" винищувачів МіГ-29 у вигляді запасних деталей.

Пізніше, 13 квітня, з'явилася інформація про те, що польська влада офіційно звернулася до уряду Німеччини за дозволом на поставку Україні винищувачів радянської розробки. Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів колишньої НДР, які раніше Берлін передав Варшаві.