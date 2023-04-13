Польща звернулася до Німеччини за дозволом на постачання винищувачів в Україну

За інформацією журналістів, йдеться про МіГ-29 із запасів колишньої НДР. Це винищувачі радянської розробки, які Берлін раніше передав до Варшави.

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Польська влада офіційно звернулася до уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні винищувачів радянської розробки. Прохання стосується винищувачів МіГ-29 зі старих запасів колишньої НДР, які раніше Берлін передав до Варшави. Про це повідомляє агентство Deutsche Presse-Agentur із посиланням на власні джерела.

"Польща звернулася до уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні винищувачів радянської розробки. Про це Deutsche Presse-Agentur стало відомо в четвер з урядових кіл. Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів НДР, які Німеччина передала Польщі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві заявив, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29, доставка ще чотирьох винищувачів у процесі, а ще шість авіасуден уже планують відправити. Строки постачання ще шести літаків він не назвав. Дуда зазначив, що це може статися досить швидко.

27 березня заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський пояснив на Radio FM 24, чому Варшава не відправить усі винищувачі МіГ-29 Україні. Ефективність у постачанні літаків польський уряд вважає основною складовою, тому постачання відбуватимуться поступово. Водночас влада Польщі також планує використовувати винищувачі МіГ-29.