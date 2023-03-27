У Польщі пояснили, чому не відправлять усі винищувачі МіГ-29 Україні

Ефективність у постачанні літаків польський уряд вважає основною складовою, тому постачання відбуватиметься поступово. Разом з тим влада Польщі також планує використовувати винищувачі МіГ-29.

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Польща зміцнює власну безпеку, а питання використання МіГ-29 й досі залишається важливим. Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський повідомив 27 березня на Radio FM 24.

На його думку, ці авіасудна варто передавати поступово. Це дозволить, як вважає чиновник, покращити ефективність надання військової допомоги.

"Ні, я не думаю, що ми віддамо усі винищувачі МіГ-29 Україні", – зазначив він.

Павел Яблонський додав, що наразі відбувається процес посилення польського війська. ВПС країни нібито мають намір також використовувати ці літаки.

Передача Україні винищувачів МіГ-29 супроводжуватиметься "додатковими заходами щодо захисту польського неба". Яблонський додав, що незабаром про це суспільство буде поінформоване Міністерством національної оборони.

Міноборони Польщі точних даних щодо кількості МіГ-29 не розголошує. Військово-повітряні сили можуть використовувати лише 29 із 40, але ця інформація офіційно не підтверджена. Решту літаків не ремонтували і не модернізували роками.

Раніше Фокус повідомляв, що Словаччина підтвердила передачу Україні чотирьох винищувачів. Міністр оборони країни Ярослав Надь заявив, що передислокацію техніки здійснили українські льотчики за підтримки ВПС Словаччини. Перші чотири винищувачі МіГ-29 вже передали Збройним силам України.

Також експерт Гай Маккардл порівняв МіГ-29 із фінськими Hornet, які запросила Україна. На відміну від радянських зразків, Hornet тривалий час перебувати в повітрі. Керівниця фінського уряду Санна Марін заявила, що запит на F-18 Hornet для України буде розглянутий, проте голова Міноборони країни Антті Кайкконен зараз висловлюється проти постачання Києву фінських "Шершнів".