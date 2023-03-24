"Більше шансів вижити": експерт порівняв МіГ-29 із фінськими Hornet, які запросила Україна

Винищувачі F/A-18 Hornet довели свою ефективність у війнах у Перській затоці та в Іраку. Моделі оснащені двома двигунами, завдяки чому в пілота з'являється більше можливостей для виживання та безпечної посадки.

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Україна надіслала Фінляндії офіційний запит, щоб отримати винищувачі F-18 Hornet виробництва американської компанії McDonnell Douglas. За умов успішних переговорів бойові літаки фінської армії можуть додатися до словацьких МіГ-29, постачання яких очікується незабаром. Коментар Гая Маккардла, який друкує видання Special Operations Forces Report (SOFREP), Newsweek опублікував 24 березня.

Прем'єр-міністриня Фінляндії Санна Марін заявила, що запит на F-18 Hornet для України буде розглянутий, проте глава Міноборони країни Антті Кайкконен зараз висловлюється проти постачання Києву фінських "Шершнів".

Якщо в Гельсінкі все ж таки дійдуть рішення про постачання винищувачів, тоді ЗСУ отримають бойові машини, що добре зарекомендували себе в боях, вважає Гай Маккардл зі Special Operations Forces Report (SOFREP).

Винищувачі F/A-18 Hornet та Міг-29

F/A-18 — це спільна розробка компаній Douglas and Northrop 70-х років. Boeing також випускав одну з їхніх версій. На бойове чергування "Шершнів" поставили на початку 80-х.

Винищувач Hornet — багатофункціональний тактичний літак, який може використовуватися як винищувач, і як бомбардувальник.

Експерт вважає, що винищувачі Hornet та МіГ-29 можна порівняти за своїми функціональними можливостями.

"Максимальна швидкість винищувача МІГ — приблизно 2 500 км, але авіоніка у Hornet краща", — пояснив він.

Винищувач F-18

Вони мають високу маневреність і розроблялися приблизно в один і той же час. Проте за роки "Шершні" зазнали множинної модернізації. У них присутні такі сучасні технології, як інфрачервоні датчики системи наведення, а паливні баки великого об'єму дозволяють Hornet тривалий час перебувати в повітрі, щодо цього МіГ-29 поступаються американській розробці.

Винищувачі F/A-18 Hornet проти F-16

Маккардл також порівняв винищувачі Hornet F/A-18 із винищувачами F-16. F-16 швидший, проте Hornet можуть здійснювати зліт з авіаносців, на відміну від "Бойових соколів" F-16.

Експерт назвав ще одну перевагу "Хорнета" — у нього два мотори.

Винищувач F-16 — Block 70/72

"F-16 — одномоторний літак, і якщо двигун вийде з ладу, пілот буде змушений катапультуватися. F/A-18 — двомоторний літак, який надає пілоту більше можливостей для виживання та безпечної посадки, якщо один із двигунів вийде з ладу".

Hornet довели свою ефективність у війнах у Перській затоці та в Іраку.

Раніше Фокус розбирався в особливостях винищувачів Hornet, які Київ запросив у Гельсінкі.

Під час візиту в Україну Санна Марін заявила, що фінська влада обговорить можливість передавання Україні старих винищувачів Hornet. Пізніше все ж таки з'ясувалося, що заява попередньо не узгоджувалась з іншими посадовими особами скандинавської країни.