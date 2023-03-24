"Больше шансов выжить": эксперт сравнил МиГ-29 с финскими Hornet, которые запросила Украина

Истребители F/A-18 Hornet доказали свою эффективность в войнах в Персидском заливе и в Ираке. Модели оснащены двумя двигателями, благодаря чему у пилота появляется больше возможностей для выживания и безопасной посадки.

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Украина направила Финляндии официальный запрос, чтобы получить истребители F-18 Hornet производства американской компании McDonnell Douglas. При успешных переговорах боевые самолеты финской армии могут добавиться к словацким МиГ-29, поставки которых ожидаются в скором времени. Комментарий Гая Маккардла, подставляющего издание Special Operations Forces Report (SOFREP), Newsweek опубликовал 24 марта.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявил, что запрос на F-18 Hornet для Украины будет рассмотрен, однако глава Минобороны страны Антти Кайкконен сейчас высказывается против поставок Киеву финских "Шершней".

Если в Хельсинки все же придут к решению о поставках истребителей, тогда ВСУ получат хорошо зарекомендовавшие себя в боях боевые машины, считает Гай Маккардл из Special Operations Forces Report (SOFREP).

Истребители F/A-18 Hornet и Миг-29

F/A-18 — это совместная разработка компаний Douglas and Northrop 70-х годов. Boeing также выпускал одну из их версий. На боевое дежурство "Шершней" поставили в начале 80-х.

Истребитель Hornet — многофункциональный тактический самолет, который может использоваться и как истребитель, и как бомбардировщик.

Эксперт считает, что истребители Hornet и МиГ-29 сопоставимы по своим функциональным возможностям.

"Максимальная скорость истребителя МиГ — примерно 2500 км, но авионика у Hornet лучше", — пояснил он.

Истребитель F-18

Они обладают высокой маневренностью и разрабатывались примерно в одно и то же время. Однако за годы "Шершни" подверглись множественной модернизации. В них присутствуют такие современные технологии, как инфракрасные датчики системы наведения, а топливные баки большого объема позволяют Hornet длительное время находиться в воздухе, в этом отношении МиГ-29 уступают американской разработке.

Истребители F/A-18 Hornet против F-16

Маккардл также сравнил истребители Hornet F/A-18 с истребителями F-16. F-16 быстрее, однако Hornet могут совершать взлет с авианосцев, в отличие от "Боевых соколов" F-16.

Эксперт назвал еще одно преимущество "Хорнета" — у него два мотора.

Истребитель F-16 – Block 70/72

"F-16 — одномоторный самолет, и если двигатель выйдет из строя, пилот будет вынужден катапультироваться. F/A-18 — двухмоторный самолет, который предоставляет пилоту больше возможностей для выживания и безопасной посадки, если один из двигателей выйдет из строя".

Hornet доказали свою эффективность в войнах в Персидском заливе и в Ираке.

Ранее Фокус разбирался в особенностях истребителей Hornet, которые Киев запросил у Хельсинки.

Во время визита в Украину Санна Марин заявила, что финские власти обсудят возможность передачи Украине старых истребителей Hornet. Позже все же выяснилось, что заявление предварительно не согласовывалось с другими должностными лицами скандинавской страны.