"Никто не обещал": в Финляндии возник скандал из-за слов премьера про истребители для Украины

Во время своей поездки в Киев Санна Марин сообщила, что государство рассмотрит поставки Украине старых истребителей Hornet. Как оказалось позже, это заявление не было согласовано с другими должностными лицами.

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Санна Марин, премьер-министр Финляндии, заявила о возможном предоставлении Украине истребителей Hornet. Однако слова чиновницы вызвали горячую дискуссию внутри страны, после чего она сказала, что самолеты "никто не обещал". Об этом 13 марта сообщили в издании Yle.

Заявление Марин о возможном предоставлении ВСУ истребителей вызвало волну возмущения у других должностных лиц Финляндии. Премьерка прокомментировала дискуссию вокруг своих слов.

"Финляндия не проводила никакой политики на этот счет, но я вижу, что у нас есть возможность для этой дискуссии и участия в международной совместной работе", — объяснила она.

По словам Марин, самолеты Украине никто не обещал. Однако она подчеркнула, что украинцам нужно более тяжелое оружие для сопротивления российским захватчикам. И это, по ее мнению, нужно обсуждать сейчас.

"Понятно, что Украине нужна еще более тяжелая техника. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и да, следующий большой вопрос — это истребители и ПВО", — заявила чиновница.

Также чиновница рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что страна нуждается в ПВО.

Реакция финских чиновников на слова премьер-министра указывает на то, что передача самолетов Украине не обсуждалась и не рассматривалась. Глава комитета по обороне парламента Финляндии Антти Хаккянен назвал этот вопрос "чувствительным".

"Вопрос истребителей — очень чувствительный вопрос с точки зрения внешней политики в дискуссиях между странами, поэтому дискуссии должны проходить по крайней мере на родине. Сейчас, кажется, этот вопрос не был подготовлен, но был рассмотрен в Киеве", — объяснил журналистам Хаккянен.

Директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола заявил, что перед подобными заявлениями следует написать сообщение. По его словам, это базовые вещи, необходимые для того, чтобы политическая линия государства была четкой.

"Телефонный звонок или текстовое сообщение может быть эффективным, прежде чем предлагать такие вещи", — сказал Аалтола.

Финский президент Саули Ниинисте также прокомментировал дискуссию вокруг заявления премьерки о поставках Украине истребителей Hornet. По его словам, Финляндия ответила на запросы украинцев пакетом военной помощи.

"Финляндия сосредоточилась на неотложных потребностях и запросах Украины, на которые ответила 13-м пакетом помощи на оборонное оборудование", — сказал Ниинисте.

Также президент отметил, что ускорение производства боеприпасов является более важным вопросом за передачу истребителей.

"Сейчас я бы считал необходимым, чтобы государства и отрасль на местах выяснили возможности повышения эффективности производства артиллерийских боеприпасов. В них большая потребность и коммерческий спрос", — подчеркнул чиновник.

Сообщается, что срок службы первых Hornet истечет в 2025 году, а последних – в 2031 году.

Напомним, 28 февраля также в Yle написали о сооружении забора на границе Финляндии с Россией. Финское правительство планирует возвести ограждение протяженностью 200 километров в ближайшие несколько лет.

Ранее, 23 февраля, Министерство обороны Финляндии анонсировало предоставление Украине трех танков Leopard 2 для разминирования территорий. Также государство проведет обучение эксплуатации и обслуживанию этой техники.