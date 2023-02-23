Финляндия поможет Украине разминировать территории с помощью танков Leopard, — Минобороны

В правительстве Финляндии отметили, что это уже 13-й пакет помощи для Украины, и общая сумма вскоре достигнет 750 миллионов евро.

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Финляндия собирается передать Украине сразу три танка Leopard 2 для того, чтобы помочь с разминированием территорий. Об этом сообщается в новом пресс-релизе Министерства обороны Финляндии.

В правительстве объявили о новом пакете помощи для Украины, и в него вошло три немецкий танка Leopard 2. Вместо этого оборонное ведомство Финляндии закупит у Германии новые танки.

"В рамках международной коалиции Финляндия передаст Украине три противоминных машины Leopard 2 и проведет обучение по использованию и обслуживанию бронетехники", — говорится в сообщении.

Это уже 13-й пакет помощи для Украины, и его сумма составила 160 миллионов евро. В правительстве добавили, что общая стоимость военной помощи для Украины в скором времени достигнет 750 миллионов евро.

В дополнительной помощи, которую предоставила Финляндия, учитывались как потребности Украины, так и ресурсное положение вооруженных сил.

15 февраля портал Welt писал, что Финляндия приняла решение выйти из танковой коалиции для Украины, и собирались помогать иным путем. Вместе с Данией страна собиралась сделать финансовый взнос для ремонта 100 танков Leopard 1 для ВСУ на промышленных складах Германии. Видимо, решение позже было изменено в пользу отправки танков.

Напомним, 23 февраля глава МИД Испании отметил, что Европа не собирается отправлять военных в Украину. Политик считает, что Украина должна продолжить бороться с российскими оккупантами своими силами, а Запад и другие союзники будут помогать стране другими военными ресурсами, но точно не живой силой.