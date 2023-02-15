Дания и Нидерланды вышли из "танковой коалиции" для Украины: помогут иным путем, — СМИ

По информации журналистов, Финляндия также задумалась о выходе из "танковой коалиции" для Украины. В стране хотят отложить вопрос поставок до тех пор, пока не станут частью НАТО.

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Нидерланды и Дания отказались напрямую предоставлять Украине танки Leopard 2, однако готовы помогать украинским военным иным путем. Об этом сообщает издание Welt.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время встречи в формате "Рамштайн" заявил, что его страна может выделить 18 арендованных у Германии танков, однако в Германии выступили против этого решения. Дания же уже не собирается посылать 44 танка самой современной модификации.

Эти страны собираются в качестве компенсации за свой выход из "танковой коалиции" сделать финансовый взнос. Они оплатят ремонт 100 танков Leopard 1 для ВСУ на промышленных складах Германии.

Журналисты пишут, что есть все признаки того, что Финляндия также может отказаться от идеи передачи танков до тех пор, пока не станет членом НАТО.

"За несколько недель роль Германии существенно изменилась. Долгое время федеральное правительство тормозило поставки танков – и его критиковали на международном уровне. Затем наступил переломный момент: правительство Германии объявило о создании большой европейской коалиции Leopard 2. Но в этом есть глубокие трещины – и взгляд на цифры показывает, что Берлин больше не может даже приблизиться к созданию альянса в первоначально задуманном масштабе", – говорится в публикации Welt.

Напомним, что 15 февраля появилась информация от главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках оружия и техники Украине. Чиновник заявил, что прежде чем говорить о поставках истребителей ВСУ необходимо в ближайшие 3-4 месяца обезопасить украинское небо.

14 февраля в Минобороны Польши заявили, что танки Leopard 2 Украина получит в марте. Украинские защитники уже овладевают новой бронетехникой на полигонах страны.