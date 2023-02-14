Танки Leopard 2 Украина получит уже в марте, — Минобороны Польши

Уже через месяц в Украину прибудут первые танки Leopard, сообщает Минобороны Польши. Украинские защитники уже овладевают новой бронетехникой на полигонах страны.

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Танки Leopard Украина получит уже в марте. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

"Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Другие страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки Leopard отправятся в Украину", — сказал Мариуш Блащак.

Сегодня, 14 февраля, Министр обороны Канады Анита Ананд перед началом встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе заявила, что танки Leopard 2, которые Канада передает Украине, уже в Польше, и канадские инструкторы приступили к тренировкам украинских танкистов.

Напомним, Министерство обороны Норвегии сообщило, что приняло решение о передаче Украине 8 боевых танков Leopard 2 и 4 машин специального назначения на их базе. Также Норвегия внесла 250 млн. крон для закупки боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2. Всего на вооружении норвежской армии находится 36 танков Leopard 2A5.

Также сегодня, 14 февраля, министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто анонсировал 13-й пакет военной помощи для Украины. Он заявил, что в Финляндии ведут активную дискуссию о том, передавать ли Украине танки, но финальное решение еще не принято.