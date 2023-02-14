Норвегия передаст Украине 12 танков, – министр обороны Грам

Правительство отмечает, что война в Украине близка к критической фазе, поэтому крайне важно поставлять танки. На вооружении страны находится всего 36 Leopard 2, ВСУ получат их 8, остальные 4 — это спецмашины.

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Министерство обороны Норвегии приняло решение передать Украине 8 боевых танков Leopard 2 и до 4 машин специального назначения на их базе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Глава правительства Йонас Гар Стьорре заявил, что сейчас как никогда важна поддержка Украине в борьбе поэтому, Норвегия вместе с другими странами передаст танки Leopard 2. Также глава Минобороны Бйорн Арилд Грам заявил, что война в Украине приближается к критической фазе, поэтому крайне важно поставлять танки.

"Решение о предоставлении танков и танков специального назначения было принято после тесного диалога как с начальником Генерального штаба, так и с другими европейскими странами. Война в Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками", — заявил Грам.

Также в Минобороны отмечают, что о своей готовности присоединится к "танковой коалиции" они сказали еще 26 января. Специальные танки могут быть в варианте мостоукладчиков или инженерных машин. Их передадут в зависимости от потребностей Украины. Также Норвегия внесла 250 млн крон для закупок боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2. Такой шаг в правительстве объясняют тем, что российская агрессия против Украины не должна иметь успех.

Всего на вооружении норвежской армии находится 36 танков Leopard 2A5.

Напомним, 14 февраля норвежская разведка сообщила, что впервые со времен холодной войны российские корабли вышли в море с ядерным оружием.

24 января СМИ писали, что Норвегия отправит Украине 8 танков Leopard 2A5. Всего на вооружении армии есть 36 машин.