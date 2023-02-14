Впервые с холодной войны: корабли РФ вышли в море с ядерным оружием, — разведка Норвегии

Специалисты отмечают, что речь идет о Северном флоте РФ: центральная часть ядерного потенциала размещена в подводных лодках и надводных кораблях.

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Корабли Северного флота России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом сообщает разведка Норвегии (NIS) в своем ежегодном докладе.

По информации специалистов, центральная часть ядерного потенциала размещена в подводных лодках и надводных кораблях Северного флота.

"Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО", — указывается в документе.

В NIS также отметили, что корабли Северного флота РФ регулярно выходили в море с ядерным вооружением на борту в период Советского Союза. Однако со времен холодной войны подобных случаев не наблюдалось.

По данным разведки Норвегии, после начала полномасштабного вторжения в Украину для России "существенно возросла важность ядерного оружия".

Северный флот ВМФ России дислоцируется в Североморске Мурманской области. В состав флотилии входят более 80 подводных лодок и надводных кораблей, в частности, носители гиперзвукового оружия.

Напомним, 2 февраля президент РФ Владимир Путин снова намекнул на возможное применение ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада". По его словам, для тех, кто планирует победить Россию "применением бронетехники дело не закончится".

12 февраля опрос немецкого коммуникационного агентства thekuskt CNC показал, что 89% украинцев готовы продолжать борьбу даже в случае нанесение ядерного удара по Украине со стороны РФ.