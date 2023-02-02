"Бронетехникой дело не закончится": Путин вновь намекнул на применение ядерного оружия

По словам президента Росси, "идеология нацизма" со стороны стран Запада угрожает безопасности страны, поэтому Кремль "вынужден" давать отпор тем, что "воюет в Украине руками последышей Гитлера".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь намекнул на применение ядерного оружия в ответ на "угрозы" Запада. Об этом он в четверг, 2 февраля, рассказал в ходе выступления в Волгограде в честь 80-летия Сталинградской битвы, сообщает пропагандистское издание "Вести".

Путин заявил, что России "есть чем ответить" европейским странам и добавил, что для тех, кто планирует победить Россию "применением бронетехники дело не закончится".

"Те, кто втягивают европейские страны, в том числе Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляют об этом как о свершившемся факте. Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — заявил Путин

В ходе выступления президент Путин отреагировал на поставки Украине тяжелых танков Leopard 2, "на борту которых кресты " и которые "собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера".

"Мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада", — заявил Путин.

Лидер страны-агрессора заявил, что несмотря на "усилия Запада" у РФ есть много союзников по всему миру, в том числе в Америке и Европе.

Отметим, что на момент публикации материала официальные лица Украины никак не отреагировали на высказывания российского президента.

Напомним, 2 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что сделает все, чтобы не допустить российской агрессии в регионе, даже если для этого потребуется "построить железный занавес до небес".

В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Владимир Путин поставил перед ВС РФ задачу полностью захватить Донбасс до марта текущего года.

Ранее, 1 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо поставить любое оружие, необходимое для защиты от российской агрессии.