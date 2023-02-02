Я готов построить железный занавес до самых небес, лишь бы не подпускать к нам РФ, — Дуда

Путин пытается восстановить империю, однако поляки не хотят "русского мира" и НАТО помешает всем попыткам их поработить, заявил президент Польши.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сделает все, чтобы не допустить российской агрессии в регионе, даже если для этого потребуется "построить железный занавес до небес". Об этом глава польского государства заявил во время визита в Ригу в четверг, 2 февраля, пишет издание PAP.

"Я готов восстановить железный занавес, если мне придется иметь дело с агрессивным государством по ту сторону восточной границы, которое хочет убить своих соседей, хочет забрать их землю, хочет лишить их свободы. Я готов построить железный занавес до небес, лишь бы не пускать их к нам", — сказал Анджей Дуда.

Президент Польши добавил, что государство наращивает расходы на оборону — недавно они превысили 2% ВВП, однако, по его словам, этот показатель в 2023 году может достичь и 4%. Дуда отметил, что поляки прекрасно понимают необходимость таких мер, так как больше никогда не хотят видеть "русский мир" у себя дома.

"Пусть Россия оставляет себе свой русский мир, если он им нравится. Нам он не нравится", — сказал глава польского государства.

Дуда также подчеркнул, что Польша является членом НАТО, и благодаря этому страна сможет противостоять всем попыткам ее поработить.

"Сегодня стремление правителей России во главе с Владимиром Путиным действительно состоит в том, чтобы восстановить влияние царской империи; Мы выступаем против войны, мы сделаем все, чтобы этой войны здесь не было, — сказал президент Польши.

Польский лидер отметил, что на данный момент человечество наблюдает возрождение "российского имперского комплекса", результатом которого является агрессия против восточной Европы.

"Сегодня стремление правителей России во главе с Владимиром Путиным — это фактически восстановление влияния царской империи. На мой взгляд, это их стремление", — подчеркнул Дуда.

Напомним, 1 февраля президент Польши заявил о необходимости выработать соглашение с НАТО, чтобы дать Украине конкретные гарантии безопасности.

Также мы писали, что польские власти выразили готовность передать Украине истребители F-16 в координации с западными партнерами.