"Политика сдерживания": Польша предложит НАТО дать Украине гарантии безопасности

Дуда заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на летнем саммите НАТО в Вильнюсе. Такая инициатива станет еще одним шагом в укреплении безопасности Украины в преддверии его будущего вступления в альянс.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно выработать соглашение с НАТО, чтобы дать конкретные гарантии безопасности Украины. Это будут обсуждать на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом пишет dorzeczy.pl.

Президент Польши заявил, что украинская армия должна получить достаточно техники, чтобы иметь возможность остановить наступление России и вернуть себе оккупированные территории.

"Это наша самая главная задача на сегодняшний день, мы обязательно поговорим об этом до Вильнюсского саммита, но мы также хотели бы выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО", — сказал он.

Дуда отметил, что это будет еще один шаг в укреплении безопасности Украины в преддверии его будущего вступления в альянс.

Издание пишет, что польский президент поехал в Литву, чтобы обсудить военное сотрудничество в рамках НАТО. Во время пресс-конференции он заявил, что российское вторжение в Украину показало, насколько важен немедленный доступ к современной военной инфраструктуре. Это поможет не только остановить продвижение врага, но и сдерживать его потенциальное вторжение.

"Это политика сдерживания. Мы, усиливая присутствие НАТО здесь (в Литве, ред.) в плане личного состава, наращивая военную инфраструктуру, предотвращаем нападение", — сказал президент Польши.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит пройдет с 11 по 12 июля. Ожидается, что на нем будут присутствовать около 40 делегаций. Это первый саммит НАТО в Вильнюсе и второй, который состоится в странах Балтии — после рижского саммита 2006 года.

Ранее Фокус писал, что новый президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО после войны. Петр Павел заявил, что украинцы заслужили стать частью общества демократических стран, в том числе это касается вступления страны в НАТО.

Еще напомним, что бывший генсек НАТО заявил, что масштабное наступление РФ может произойти раньше, чем кажется. По словам Расмуссена, нужно помочь Украине вернуть под контроль оккупированные территории и закрыть небо. Поэтому поставки вооружения необходимо ускорить.