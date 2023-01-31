Дело срочное: масштабное наступление РФ может произойти раньше, чем кажется, — экс-генсек НАТО

По словам Расмуссена, нужно помочь Украине вернуть под контроль оккупированные территории и закрыть небо. Поэтому поставки вооружения необходимо ускорить.

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Доставка танков и другой бронетехники – это срочное дело, так как Россия готовит большое наступление, которое может произойти раньше, чем все ожидают. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в комментарии "Радио Свобода".

Он также призвал страны Запада ускорить поставки вооружения, так как Украине нужно помочь закрыть небо и вернуть оккупированные территории.

"У нас есть две задачи: во-первых, помочь Украине закрыть небо, чтобы можно было избежать нападений на гражданскую инфраструктуру и гражданские цели. А во-вторых, мы должны помочь им вернуть утраченные земли. И в этом плане танки имеют решающее значение", – сказал Расмуссен.

Кто такой Андерс Фог Расмуссен

Датский политик был генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год. Также занимал должность советника президента Украины с 2016 по 2019 год. На данный момент является главой Международной рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины.

[ + – ] Андерс Фог Расмуссен Фото: NATO

Ранее Фокус писал, что Украина ответила HRW на отчет о запрещенных минах у ВСУ. Так, государство надеется, что правозащитники окажут давление на РФ, которая в полномасштабной войне использует весь спектр запрещенного оружия.

Еще напомним, что официальный представитель Белого дома Оливия Далтон 31 января заявила, что в скором времени Соединенные Штаты объявят о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности. Она подчеркнула, что США остаются в "регулярном контакте" с украинскими чиновниками по поводу их потребностей.

Также сообщалось, что Байден заявил о готовности обговорить запрос поставок истребителей F-16 с Зеленским. По словам чиновника, приближенного к Белому дому, официальный Вашингтон еще будет дискутировать и принимать окончательное решение в вопросе передачи истребителей украинским военным.