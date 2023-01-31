Истребители F-16 для Украины: Байден заявил о готовности обговорить запрос с Зеленским

По словам чиновника, приближенного к Белому дому, официальный Вашингтон еще будет дискутировать и принимать окончательное решение в вопросе передачи истребителей украинским военным.

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Лидер США Джо Байден в скором времени обсудит вопрос поставок оружие для ВСУ с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает France 24.

"Мы собираемся поговорить", — сказал президент США во время общения с журналистами.

Таким образом Байден ответил на вопрос представителей СМИ о поставке Украине истребителей F-16, проти впередачи которых высказался накануне, 30 января.

То, что вопрос передачи истребителей украинским военным еще будет обсуждаться официальным Вашингтоном, подтвердил и приближенный к Белому дому чиновник, который поговорил с журналистами Politico на правах анонимности.

"По F-16 не было никакой серьезной дискуссии на высоком уровне. Не похоже, что заявление Байдена было результатом внутреннего пересмотра политики. Это скорее текущая позиция человека, принимающего окончательное решение", — сказал анонимный собеседник медиа.

Напомним, 31 января в Воздушных силах назвали, сколько самолетов F-16 нужно Украине. По словам Юрия Игната, российская авиация более современная, а самому новому украинскому истребителю более 30 лет. Поэтому нужен постепенный переход на более новые западные самолеты.

Фокус также писал, что Пентагон выступает за передачу Украине истребителей F-16. Об этом, по словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, свидетельствуют ряд публикаций в американских изданиях, где говорится, что уже определен список украинских пилотов, которые должны проходить обучение.