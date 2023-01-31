Винищувачі F-16 для України: Байден заявив про готовність обговорити запит із Зеленським

За словами чиновника, наближеного до Білого дому, офіційний Вашингтон ще дискутуватиме й ухвалюватиме остаточне рішення щодо передавання винищувачів українським військовим.

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Лідер США Джо Байден незабаром обговорить питання постачання зброї для ЗСУ з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє France 24.

"Ми збираємося поговорити", — сказав президент США під час спілкування із журналістами.

Так Байден відповів на запитання представників ЗМІ про постачання Україні винищувачів F-16, проти передавання яких висловився напередодні, 30 січня.

Те, що питання передавання винищувачів українським військовим ще обговорюватиме офіційний Вашингтон, підтвердив і наближений до Білого дому чиновник, який поговорив із журналістами Politico на правах анонімності.

"Щодо F-16 не було жодної серйозної дискусії на високому рівні. Не схоже, що заява Байдена була результатом внутрішнього перегляду політики. Це швидше поточна позиція людини, яка ухвалює остаточне рішення", — сказав анонімний співрозмовник медіа.

Нагадаємо, 31 січня у Повітряних силах назвали, скільки літаків F-16 потрібно Україні. За словами Юрія Ігната, російська авіація більш сучасна, а найновішому українському винищувачу понад 30 років. Тому потрібен поступовий перехід на новіші західні літаки.

Фокус також писав, що Пентагон виступає за передавання Україні винищувачів F-16. Про це, за словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурца, свідчить низка публікацій в американських виданнях, де йдеться, що вже визначено список українських пілотів, які мають проходити навчання.