До 200 винищувачів: у Повітряних силах назвали, скільки потрібно літаків F-16

За словами Юрія Ігната, російська авіація сучасніша, а найновішому українському винищувачу понад 30 років. Тому потрібен поступовий перехід на новіші західні літаки.

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Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українській армії потрібно до двохсот винищувачів F-16. Про це він заявив у коментарі для "Української правди".

Україна — це одна з найбільших країн Європи, тому потрібне авіаційне прикриття як у воєнний, так і в мирний час. Водночас РФ на аеродромах на своїй території та в Білорусі зосередила в 5-6 разів більше авіації, ніж у Повітряних Сил України. До того ж українська авіація технологічно менш сучасна, ніж у ПКС РФ.

"Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається. Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу", — заявив Ігнат.

Наразі в Україні є 11 бригад:

1 навчальна

3 транспортних

1 штурмова

1 бомбардувальна

5 винищувальних

Найновішому літаку понад 30 років — це Су-27 1991 року.

Як зазначає речник командування, спочатку Україні потрібно підготувати льотчиків, авіаінженерів та аеродромну інфраструктуру для подальшого переозброєння на зразки техніки та супутнє обладнання. Вже після цього слід розпочати формування авіаційних бригад, у кожну з яких входить по 3 ескадрильї.

В Україні планували перехід на західні зразки авіації до початку повномасштабного вторгнення РФ. Планувалося переозброїтися на нові літаки та ЗРК до 2035 року.

У чому переваги F-16

За словами Ігната, винищувач F-16 має широкий спектр озброєнь, що дозволяє йому виконувати безліч завдань:

удари по наземних цілях

удари по укріплених наземних цілях

удари по повітряних цілях — ракети, літаки, гелікоптери

Нагадаємо, 31 січня президент США Джо Байден заявив, що США не дадуть Україні винищувачі F-16.

Водночас в ОП заявили, що Україна працює над створенням авіаційної коаліції.