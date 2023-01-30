"Авіаційна коаліція": у Зеленського розповіли про передачу F-16 та інших літаків (відео)

За словами радника Михайла Подоляка, Україні необхідно 180 винищувачів і штурмовиків для захисту неба та контролю лінії фронту. Водночас він зазначив, що передача авіатехніки передбачає серйозне фінансове навантаження для партнерів.

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Україні необхідно не менше 180 винищувачів і штурмовиків для закриття неба та контролю над лінією фронту. Про це в понеділок, 30 січня, в ефірі "Каналу 24" розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"48 літаків — це добре, але треба трохи більше. Наші Повітряні сили говорять про 180 літаків — винищувачів і штурмовиків, які нам потрібні сьогодні для не лише закриття неба, а й для ефективного контролю над лінією фронту", — заявив представник ОП, коментуючи анонсовану Польщею передачу винищувачів F-16 українській стороні [зазначимо, що про передачу такої кількості літаків Варшава не говорила. За даними ЗМІ, ВПС Польщі мають на озброєнні лише 48 F-16].

Як підкреслив Подоляк, так звана "авіаційна коаліція" включає кілька параметрів.

"Перше — країна має мати певний обсяг літаків. Наприклад, F-16 — літаків четвертого покоління. Друга складова — це ремонтні бази, які знову-таки треба буде побудувати. Третя складова — фінансування", — пояснює політик.

Так, за його словами, якщо Україна отримає F-16, то до країн, які передали винищувачі, мають прийти літаки на заміну.

Четвертою складовою є навчання українських пілотів, яке займає більше часу, ніж необхідно, наприклад, для освоєння бронетехніки.

Водночас, за словами представника ОП, переговори про "авіаційну коаліцію" для України йдуть в інтенсивному режимі. До того ж обговорюється багато фінансових і юридичних питань, наголосив він.

Передача винищувачів для України: реакція Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон, зі свого боку, також не виключив постачання винищувачів українській стороні. За його словами, у цьому немає "нічого забороненого", повідомляє BFM TV.

"У принципі нічого не заборонено", — наголосив він.

Водночас глава Франції зазначив, що авіаційна допомога Україні не повинна провокувати "ескалацію" та "послаблювати французьку армію".

"Ми розглядатимемо кожен конкретний випадок", — додав він.

Нагадаємо, 30 січня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща в межах військової допомоги може передати Україні авіацію, в тому числі винищувачі F-16, але лише в координації з країнами НАТО.

26 січня заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер уточнив, що США разом із союзниками готові "дуже обережно" обговорювати ідею про можливу передачу Україні винищувачів F-16.