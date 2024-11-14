На 16 рік спроб РФ змогла продати свій Су-57: хто міг купити винищувачі

РФ довгі роки намагалася продати літаки хоч комусь. Як потенційних покупців Су-57 розглядали низку країн Близького Сходу та Африки.

Генеральний директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв заявив, що перші контракти на постачання експортного варіанту російського винищувача Су-57Е вже підписано. За його словами, це зумовлено "високим інтересом" до цієї бойової машини. Про це 14 листопада повідомили російські ЗМІ.

"Система ВТС (система військово-технічного співробітництва. — прим. ред.) повинна виводити на ринок нові зразки озброєння і військової техніки. Ось Су-57, до речі, у нас уже є підписані контракти перші на цей літак", — сказав чиновник, але з якими саме країнами або компаніями було укладено угоди Міхєєв не уточнив.

Потенційні клієнти

Цей анонс, як зазначили оглядачі Defense Express, став несподіваним, особливо на тлі скорочення традиційних ринків російського озброєння. Річ у тім, що Су-57 активно демонстрували на авіасалоні Airshow China в Чжухаї, проте реакція китайської аудиторії була скептичною, підкреслюючи проблеми з конкурентоспроможністю цієї моделі.

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Аналітики нагадали, що спроби Росії продати Су-57 почалися ще 2008 року. Перший потенційний контракт на розробку бойової машини було підписано з індійською компанією Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для спільного створення літака FGFA. Однак відтоді проєкт не призвів до реальних постачань — у 2024 році Індія вирішила розробляти свій винищувач п'ятого покоління без участі російської сторони.

Надалі як потенційних покупців Су-57 розглядали Туреччину, В'єтнам, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак і Алжир. Причому Алжир 2020 року нібито замовив 14 винищувачів, але офіційного підтвердження цієї угоди досі не було. Ба більше, у вересні 2024 року з'явилася інформація про те, що Алжир зробив вибір на користь Су-35, що також свідчить про непередбачуваність замовлень на російські літаки в умовах мінливого ринку.

Оглядачі вважають, що сьогодні головними потенційними клієнтами Су-57 для Росії можуть стати Іран і КНДР, які зацікавлені в модернізації свого авіаційного парку. Тегеран, який вже отримав Су-35 і ліцензію на їхнє виробництво, ймовірно, розглядатиме і Су-57 як наступний крок у рамках партнерства з Росією.

Раніше повідомлялося, що заявленим "козирем" російських винищувачів Су-57 є стелс-технології. Однак у мережі з'явилися кадри, які свідчать про оснащення літака ракетами Х-59, розміщення яких фактично нівелюють переваги винищувача.