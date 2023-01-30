Польща готова відправити винищувачі F-16 в Україну: названо умову

Варшава, за словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, надає реальну військову допомогу українцям, оскільки не зацікавлена у відродженні Володимиром Путіним російської імперії.

Related video

Польща в межах військової допомоги може передати Україні авіацію, зокрема винищувачі F-16, але лише в координації з країнами НАТО. Про це 30 січня заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час візиту в розташування 18-ї механізованої дивізії, яка базується в місті Седльце.

Під час пресконференції один із журналістів поцікавився, чи може Польща передати Україні свої багатоцільові винищувачі F-16.

Моравецький нагадав, що офіційна Варшава всі дії, спрямовані на посилення оборони Києва, координує із союзниками по Північноатлантичному Альянсу. У цьому контексті прем'єр-міністр згадав постачання ЗРК Patriot і танків Leopard 2.

За словами Моравецького, питання про надання винищувачів F-16 також обговорюватиметься з колегами по НАТО.

"Все це (постачання важкого озброєння та систем ППО — ред.) було тиском із нашого боку та домовленостями зі Сполученими Штатами… Як і кілька місяців тому, в контексті винищувачів МІГ, будь-які інші засоби авіації реалізовуватимуться і, можливо, перекидатимуться за погодженням із країнами НАТО. Ми будемо діяти у повній координації", — додав прем'єр-міністр, відповідаючи на уточнювальне питання про можливі постачання Україні винищувачів F-16.

Моравецький, коментуючи надання реальної військової допомоги Києву, заявив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб президент РФ Володимир Путін зміг відродити російську імперію, яка загрожує як українцям, так і полякам.

[ + – ] У Польщі назвали умову постачання Україні винищувачів F-16

Глава Офісу президента Андрій Єрмак після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував можливе передавання F-16, підтвердив, що зараз продовжується робота для отримання Україною багатоцільових винищувачів. За його словами, Київ має позитивні сигнали від своїх польських колег щодо постачання авіації, яку нашій країні готові передати в координації з НАТО.

"Танки, винищувачі — чудова компанія з перетворення російських ворогів на добрива", — резюмував Єрмак у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Андрій Єрмак підтвердив, що робота над постачанням винищувачів F-16 продовжується

Декількома днями раніше в Білому домі повідомили, що США із союзниками готові "дуже обережно" обговорювати питання передавання Україні багатоцільових винищувачів F-16. Заступник радника адміністрації президента з нацбезпеки Джон Файнер наголосив, що Штати ніколи не заперечували можливість відправлення якогось типу озброєння, намагаючись адаптувати військову допомогу до тієї фази війни, в якій перебуває українська армія.

Після заяви Білого дому на можливе постачання винищувачів F-16 натякнув секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов. Топчиновник у контексті позитивного рішення союзників опублікував довідкове відео з експлуатації багатоцільової авіації.