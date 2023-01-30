Польша готова отправить истребители F-16 в Украину: названо условие

Варшава, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, оказывает реальную военную помощь украинцам, поскольку не заинтересована в возрождении Владимиром Путиным российской империи.

Related video

Польша в рамках военной помощи может передать Украине авиацию, в том числе истребители F-16, но только в координации со странами НАТО. Об этом 30 января заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в расположение 18-й механизированной дивизии, которая базируется в городе Седльце.

В ходе пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, может ли Польша передать Украине свои многоцелевые истребители F-16.

Моравецкий напомнил, что официальная Варшава все действия, которые направлены на усиление обороны Киева, координирует с союзниками по Североатлантическому Альянсу. В этом контексте премьер-министр упомянул поставки ЗРК Patriot и танков Leopard 2.

По словам Моравецкого, вопрос о предоставлении истребителей F-16 также будет обсуждаться с коллегами по НАТО.

"Все это (поставки тяжелого вооружения и систем ПВО — ред.) было давлением с нашей стороны и договоренностями с Соединенными Штатами… Как и несколько месяцев назад, в контексте истребителей МИГ, любые другие средства авиации будут реализовываться и, возможно, перебрасываться по согласованию со странами НАТО. Мы будем действовать в полной координации", — добавил премьер-министр, отвечая на уточненный вопрос о возможных поставках Украине истребителей F-16.

Моравецкий, комментируя оказание реальной военной помощи Киеву, заявил, что Польша не заинтересована в том, чтобы президент РФ Владимир Путин смог возродить российскую империю, которая несет угрозу как украинцам, так и полякам.

[ + – ] В Польше назвали условие поставок Украине истребителей F-16

Глава Офиса президента Андрей Ермак после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал возможную передачу F-16, подтвердил, что сейчас продолжается работа для получения Украиной многоцелевых истребителей. По его словам, Киев имеет позитивные сигналы от своих польских коллег в вопросе поставок авиации, которую нашей стране готовы передать в координации с НАТО.

"Танки, истребители — отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", — резюмировал Ермак в своем Telegram-канале.

[ + – ] Андрей Ермак подтвердил, что работа над поставками истребителей F-16 продолжается

Несколькими днями ранее в Белом доме сообщили, что США с союзниками готовы "очень осторожно" обсуждать вопрос передачи Украине многоцелевых истребителей F-16. Заместитель советника администрации президента по нацбезопасности Джон Файнер подчеркнул, что Штаты никогда не исключали отправку какого-либо типа вооружения, стараясь адаптировать военную помощь к той фазе войны, в которой находится украинская армия.

После заявления Белого дома на возможные поставки истребителей F-16 намекнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Топ-чиновник в контексте положительного решения союзников опубликовал справочное видео по эскплуатации многоцелевой авиации.