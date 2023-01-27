"Вскоре в небе Украины": Данилов намекнул на поставки истребителей F-16 для ВСУ (видео)

Интригующий пост секретаря СНБО появился после заявлений Белого дома и Пентагона, которые не исключают отправку авиации на нужды ВСУ.

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Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов оригинально отреагировал на новости о возможных поставках Украине американских истребителей F-16. Соответствующая публикация появилась в официальном Facebook-аккаунте топ-чиновника.

В частности, Алексей Данилов отреагировал на заявления Белого дома и Министерства обороны США о том, что союзники готовы обсуждать возможность поставок Украине истребителей F-16.

Секретарь СНБО намекнул на положительное решение Штатов об отправке авиации, опубликовав в своем Facebook справочное видео об американских самолетах.

"Вскоре в небе Украины", — подписал Данилов видеоролик, намекнув на возможные поставки истребителей F-16.

[ + – ] Алексей Данилов намекнул на поставки истребителей F-16

Интригующий пост Алексея Данилова появился на следующий день после того, как в Минобороны США не исключили возможную передачу Украине истребителей F-16. Во время брифинга, который проходил 26 января, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон никогда не проводил черту в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

"Мы сейчас обучаем украинцев на комплексах Patriot. Мы видели, как они невероятно использовали некоторые воздушные возможности, которые предоставили не только мы, но и другие партнеры", — продолжила Сингх и добавила, что Пентагон не намерен публиковать информацию о пакетах военной помощи, пока они не буду анонсированы президентом Джо Байденом или Минобороны США.

Более того, 26 января о возможной передаче Украине истребителей F-16 заговорили в Белом доме. Заместитель советника администрации президента по нацбезопасности Джон Файнер отметил, что США вместе с союзниками готовы "очень осторожно" обсуждать вопрос о поставках самолетов для нужд ВСУ.

Чиновник Белого дома повторил тезис своей коллеги из Пентагона и заявил, что официальный Вашингтон никогда не исключал отправку какого-либо типа вооружения и старался адаптировать военную помощь к той фазе войны, в которой находятся Силы обороны Украины.

Несколькими днями ранее в западных СМИ также появилась информация, что украинские дипломаты с союзниками из стран Балтии активно лоббируют вопрос поставок Украине истребителей F-16.