США готовы "очень осторожно" обсуждать передачу Украине истребителей F-16, — Белый дом

Штаты, как отмечают в администрации Джо Байдена, никогда не исключали отправку какого-либо типа вооружения и пытались адаптировать военную помощь к той фазе войны, в которой находятся ВСУ.

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США вместе с союзниками готовы "очень осторожно" обсуждать идею о возможной передаче Украине американских истребителей F-16. Об этом 26 января заявил заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер.

В частности, подобное заявление последовало после того, как советник главы Минобороны Украины Юрий Сак анонсировал, что официальный Киев теперь будет настаивать на передаче американских истребителей F-16.

"Следующим большим испытанием теперь будут истребители. Если мы получим их — преимущества на поле боя будут просто огромными… Речь идет не только об американских многоцелевых истребителях F-16. Самолеты четвертого поколения — вот что нам нужно", — подчеркнул Сак, анонсируя новые запросы Украины.

Советник главы Минобороны напомнил, что сперва союзники отказывались передавать Украине тяжелую артиллерию, но со временем поставки вооружения начались. Аналогичная ситуация была с РСЗО HIMARS, которые сейчас активно применяются украинской армией на фронте.

"Союзники не хотели давать нам танки, теперь они дают нам танки. Кроме ядерного оружия, не осталось ничего, чего бы мы не получили", — добавил советник министра Алексея Резникова.

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на слова Сака и предупредили, что официальный Вашингтон с союзниками готовы "очень осторожно" обсуждать идею о возможной передаче американских истребителей F-16. По словам заместителя советника Белого дома по нацбезопасности Джона Файнера, Штаты никогда не исключали отправку какого-либо типа вооружения и пытались адаптировать военную помощь к той фазе войны, в которой находятся Вооруженные силы Украины.

Двумя днями ранее издание Politico сообщило, что после передачи танков страны Запада начали обсуждать вопрос поставок самолетов Украине. Подобную инициативу, по данным журналистов, активно продвигают украинские дипломаты и союзники из стран Балтии, призывая передать на нужды ВСУ истребители.

25 января издание The Financial Times проинформировало, что компания Lockheed Martin готова увеличить производство истребителей F-16, чтобы некоторые страны могли поставить свои самолеты Украине.