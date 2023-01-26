После передачи Leopard на Западе начали обсуждать поставки самолетов Киеву, — Politico

По словам западных чиновников, несмотря на то, что Вашингтон заявил, что передача Украине истребителей пока исключена, все может поменяться, ведь так говорили про HIMARS и танки.

Related video

После новостей о передаче Киеву тяжелых американских танков Abrams и немецких Leopard 2, украинские военные и дипломаты при поддержке союзников из стран Балтии продвигают идею того, что следующим логичным шагом в поддержке Украины были бы поставки самолетов. Об этом в четверг, 26 января, пишет Politico со ссылкой на слова западных чиновников.

"Следующим естественным шагом будут истребители", — цитирует издание слова дипломата одной из стран Северной Европы.

По данным журналистов, в Европе многие чиновники и дипломаты заявили, что их правительства больше не считают идею поставок самолетов Киеву бесполезной, но опасения эскалации остаются высокими.

"Вашингтон сообщил Киеву, что поставка самолетов "пока исключена. Там есть красная линия, но прошлым летом у нас была красная линия по HIMARS, и она сдвинулась. Потом это были боевые танки, и это тоже двигается", — добавил дипломат.

Второй высокопоставленный дипломат одной из европейских стран также подчеркнул, что ситуация с поставками может измениться.

"Истребители сегодня совершенно немыслимы, но мы можем обсуждать это через две-три недели", — рассказал чиновник.

Сообщается, что министры обороны союзников Украины должны провести очередной саммит в феврале 2023 года на американской военной базе Рамштайн, что на юго-западе Германии, где, как ожидается, основное внимание будет уделено авиации и воздушной поддержке.

Кроме того, на прошлой неделе министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хоекстра заявил в парламенте страны, что его кабинет рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев запросит их.

В декабре министр иностранных дел Словакии Растислав Качера заявил Интерфакс-Украина, что его правительство готово передать Киеву советские истребители МиГ-29 и обсуждает с партнерами по НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским, как это сделать.

Другие высокопоставленные политики Запада настроены гораздо менее решительно. Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 25 января исключил поставки истребителей, сославшись на необходимость предотвращения дальнейшей военной эскалации.

"Никаких поставок истребителей в Украину не будет".Это было ясно сказано очень рано, в том числе и президентом США", — заявил Шольц.

Вместе с тем некоторые чиновники считают, что обсуждение в Рамштайне в следующем месяце будет направлено на разработку плана действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если истребители срочно понадобятся в будущем, а не на заключение соглашения о ближайших поставках.

По данным издания, европейские союзники Украины предвидят конфликт, который может продлиться еще три-пять лет, а то и больше, и есть опасения, что Запад близок к пределу того, что можно предоставить, не вызвав экстремального ответа со стороны Москвы.

"Неписанная политика" поставок вооружений Украине

Как пишет Politico, в начале прошлого года западные союзники согласовали "неписаную политику" не поставлять Украине полный комплект вооружений сразу после вторжения, опасаясь, что "мы вызовем большой ответ со стороны России", сказал третий высокопоставленный дипломат из другого европейского правительства.

Считалось, что Запад должен оказывать свою поддержку постепенно, оценивая реакцию России на каждом шагу.

"Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, о которой они просили, на первом этапе войны, то последовала бы сильная реакция России, включая ядерную. Можно назвать это процессом привыкания [Кремля]", — сказал дипломат.

"Стратегия заключается в медленном, но неуклонном росте западной поддержки, начиная с противотанковых Javelins и переносных систем ПВО, таких как Stingers, до HIMARS, а в последнее время ракеты класса "земля-воздух" Patriot, танков и бронемашин. Поэтому поставка самолетов — это "лишь вопрос времени", — предсказал один из европейских дипломатов.

Европейские политики согласны с тем, что Запад сначала захочет исчерпать все другие варианты воздушной поддержки, включая большее количество ударных беспилотников и, возможно, ракеты дальнего радиуса действия. Вашингтон также недавно одобрил поставку неуправляемых ракет Zuni времен холодной войны, которые ВСУ могли бы запускать со своих самолетов МиГ советского производства.

Вашингтон готовится обсудить поставки истребителей Киеву

Европейские дипломаты также указали на недавние решения США как на свидетельство того, что Вашингтон готовится к обсуждению вопроса о самолетах.

Так, в июле прошлого года Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях, а в октябре Украина объявила, что группа из нескольких десятков пилотов была отобрана для обучения на западных истребителях.

Перед этим, в августе 2022 года Колин Кал, заместитель министра обороны по вопросам политики, заявил СМИ, что "не исключено, что в будущем западные самолеты могут стать частью комплекса" вооружений, предоставляемых Украине.

"Логистический кошмар"

На Западе убеждены, что отправка самолетов станет серьезным логистическим испытанием для союзников Украины.

Американские самолеты F-15 и F-16 требуют длинных и качественных взлетно-посадочных полос, которых у Украины нет. Эксперты говорят, что России будет легко обнаружить любую попытку создания оперативных баз и нанести по ним удар.

По словам старшего научного сотрудника по вопросам воздушной мощи британского аналитического центра RUSI Джастина Бронка, американские истребители F-18 или Gripens шведского производства были бы более подходящими, поскольку они могут взлетать с более коротких посадочных полос и требуют меньшего технического обслуживания. Но оба самолета находятся в относительном дефиците.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сказал журналистам в среду, 25 января, что у Швеции "нет планов по отправке Gripens в Украину".

Другие боевые самолеты, такие как Rafales французского производства, могут потребовать присутствия в Украине значительного количества западных гражданских лиц для ремонта самолетов и подготовки их к полетам. Эти люди автоматически станут мишенями для российских атак.

Но на вопрос, не будет ли передача самолетов в дар эскалацией, представитель французского правительства отметил, что Украина уже получила от Запада "сверхнасильственное" оружие, такое как пушки "Цезарь".

Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по национальной безопасности Джон Кирби 26 января заявил, что танки Leopard 2 окажутся в Украине быстрее, чем американские танки Abrams. Они могут оказать значительное влияние на фронт.

Ранее, 25 января, Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил о том, что Германия должна передать ВСУ больше военной техники для отражения повторного наступления России. В частности, речь идет об истребителях, подлодках и военных кораблях.

Также напомним, что 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц разблокировал поставку Украине танков Leopard 2. Германия согласилась поставить Киеву роту боевых танков в количестве 14 единиц. Странам, у которых есть такая техника, будет разрешено поступить аналогично.