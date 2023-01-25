Первые танки Leopard от Германии прибудут в Украину через три месяца, — Минобороны ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Бундесвер предоставит Киеву новые танки, чтобы сформировать с партнерами первый батальон. На втором этапе следует создать еще один батальон из старой техники, но это займет немного больше времени.

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Германия поставит первые боевые танки Leopard в Украину примерно через три месяца. В то же время Бундесвер начнет "очень быстро" обучать украинских солдат обращению с новым вооружением и займется уточнением маршрутов снабжения. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает издание Tagesschau.

Он назвал решение о передаче боевых танков историческим. По его словам, оно было скоординировано на международном уровне и произошло в условиях "крайне взрывоопасной ситуации в Украине". Писториус добавил, что это потенциально важное изменение "правил игры".

"В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard со складов Бундесвера, чтобы вместе с партнерами иметь возможность доставить в Украину первый батальон. На втором этапе следует сформировать второй батальон из старых танков Leopard. Это займет немного больше времени", — сказал он.

По его словам, цель состоит в том, чтобы иметь возможность доставить как можно быстрее.

Глава Минобороны ФРГ сообщил о дальнейших переговорах с партнерами о планируемых поставках, а именно с Польшей, Канадой, Испанией и Португалией. Он также указал на перспективу переговоров с военной промышленностью об быстром пополнении запасов.

"Это будет задачей на ближайшие несколько лет", — добавил министр.

При он заявил, что Германия не станет "партией войны".

"Поставка основных боевых танков — не повод для радости, даже если кому-то захочется. Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным — оно необходимо", — заявил Писториус.

Напомним, 25 января издание Spiegel cообщало, что европейские страны намерены передать Украине 80 немецких танков Leopard. По информации журналистов, Украина получит две модификации танков Leopard — 2A6 и А4. Техника должна прибыть в Украину до конца марта.

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал предоставление Украине 14 таких танков модификации 2А6. Также Берлин разрешил сделать то же самое другим странам, у которых имеется эта техника.